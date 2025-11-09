L’Inter Miami festeggia le 100 partite di Jordi Alba con la maglia rosanero

Jordi Alba ha dichiarato il ritiro dal calcio giocato e si gode le ultime partite con l'Inter Miami. Non solo la vittoria contro il Nashville conquistando le semifinali di Eastern Conference ma anche le 100 partite con la maglia rosanero.

Il talento di Jordi Alba è costantemente celebrato dall'Inter Miami che a margine della vittoria contro il Nashville ai quarti della Eastern Conference festeggia le 100 presenze in rosanero del giocatore. Un momento che lo ha coinvolto insieme a tutta la squadra tra abbraccio, scherzi e una bellissima foto ricordo, conquistando le semifinali e mettendo nel mirino la finalissima, per chiudere al meglio la propria carriera.