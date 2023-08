Lo “Zio” Bergomi a ragazzi Gmg: “Pregate per noi ‘diversamente giovani'”

Ai giovani di Como, che stanno partecipando alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, è arrivato il saluto di Giuseppe Bergomi, campione del mondo con l'Italia nel 1982, colonna della storia dell’Inter, club dove ha sempre militato.

Come riporta l'agenzia Sir, attraverso “Il Settimanale” della diocesi di Como, che sta raccontando la Gmg giorno per giorno, lo "Zio" ha ricordato ai giovani: “Sono giornate importanti. Voi giovani avete coraggio. Con l’aiuto del Signore e soprattutto della preghiera siete in grado di andare oltre gli ostacoli e le difficoltà che la vita ci mette davanti. Voi che siete lì pregate anche per noi ‘diversamente giovani’ che da casa vi sosteniamo sempre”. Un saluto particolare Bergomi lo rivolge a Francesco, un giovane che il prossimo 9 settembre sarà ordinato diacono.