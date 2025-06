La Blue Moon sa parlare solo la lingua del calcio: anche nelle spiagge dorate degli Stati Uniti, dove alcuni giocatori hanno iniziato a palleggiare insieme al proprio tecnico

Grande calcio in campo e.. fuori! In casa del Manchester City sembra essere tornato il buonumore, dopo una stagione difficile che ha portato a non mettere trofei nella bacheca della Blue Moon. Ma Pep Guardiola non si è demoralizzato, anzi si è rimboccato le maniche e ha trasmesso la carica ai suoi ragazzi. Tanto che i Citizens non hanno mancato i primi due appuntamenti del Mondiale per Club, ottenendo 6 punti e il passaggio agli ottavi di finale. La prossima partita sarà contro la Juventus, anche lei qualificata al prossimo turno: sfida che vale la testa del girone. Per preparare al meglio il match, il Manchester City si è concesso un momento distensivo in spiaggia, ma senza dimenticare quello che sanno fare meglio: giocare a calcio. Infatti, alcuni giocatori - tra cui il nuovo acquisto dal Milan, Tijani Reijnders - hanno iniziato a palleggiare sulla sabbia. Ma partecipante speciale è proprio Pep Guardiola, che viene immortalato con il sorriso mentre si scambia dei passaggi al volo con i propri giocatori.