Nella vittoria del Manchester City in trasferta contro il Liverpool per 2-1, c'è l'incredibile zampino di Donnarumma che si è reso protagonista di una super parata al 99', in pieno recupero, che ha salvato la vittoria dei Citizens dopo la rete al 93' di Haaland su calcio di rigore. Tre punti fondamentali per l'inseguimento alla capolista Arsenal, con il portiere che si è disteso in tuffo alto per opporsi al tiro molto angolato di MacAllister. Un gesto tecnico incredibile che ha suscitato una reazione splendida di Guardiola che prima è rimasto a bocca aperta e poi lo ha imitato. Video credits: lapremierleague, TikTok