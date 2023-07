Mls, Miami innamorata: Messi esce da un negozio e la folla esplode…

Il capitano della Nazionale argentina e dell'Inter Miami ha visitato la sua nuova città con la famiglia e ha provocato l'euforia della gente, come succede moltissime volte...

Lionel Messi, dopo la vittoria contro l'Atlanta United, si è goduto un pomeriggio nel cuore di Miami e ha scatenato la follia di tutti i presenti alla vista del sette volte Pallone d'oro. L'argentino ha trascorso la giornata con la moglie e i tre figli e all'uscita da un negozio del marchio di abbigliamento che lo veste, sono stati intercettati dalla gente. All'esterno del locale tutti hanno tirato fuori i loro telefoni per cercare di scattare una foto prima che salisse a bordo della sua auto. Non è la prima volta che l'apparizione in pubblico di Messi scatena una grande reazione da parte delle persone nella città della Florida meridionale: prima della sua presentazione ufficiale è stato avvistato in un supermercato locale dove è stato anche fotografato con la sua famiglia.