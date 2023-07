Mondiali femminili, giornalista chiede a Chebbak: “Quante gay nel Marocco?”

Nella conferenza stampa alla vigilia del debutto del Marocco (sconfitta per 6-0 con la Germania) un giornalista della Bbc ha chiesto la parola per domandare a Ghiziane Chebbak, capitano delle Leonesse: “In Marocco le relazioni omosessuali sono...

La FIFA, intanto, è intervenuta e la Bbc si è scusata tardivamente per l’inadeguatezza della domanda, augurandosi che non abbia alcuna ripercussione sulla Nazionale del Marocco, Paese islamico in cui l’articolo 489 del codice penale punisce la “devianza sessuale” con una pena fino a tre anni di reclusione e una multa di mille dirham (92 euro).