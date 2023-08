Nizza-Lione, niente rigore su Tagliafico: a fine gara intervista all’arbitro che spiega tutto…

Perché non hai dato quel rigore? Lo chiarisce subito, a fine gara, l’arbitro, ai microfoni della TV. "In Francia, agosto 2023", la chiosa su Twitter del giornalista scrittore Carlo Pizzigoni.

Bastian Depechy, arbitro di Nizza-Lione 0-0 di domenica 27 agosto, spiega su Amazon Prime i motivi per cui non ha fischiato rigore per il mani di Nicolas Tagliafico, difensore del Lione. "Prima gli tocca il ginocchio, poi la palla finisce a terra e infine gli colpisce la mano". Chiaro e netto.