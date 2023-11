Odio da derby, compleanno di un tifoso Betis: guerriglia per le strade con i tifosi del Siviglia

Non c'entra il recentissimo derby Siviglia-Bertis 1-1. In un'altra circostanza, nel weekend, al quartiere Triana di Siviglia si stava festeggiando il compleanno di un esponente della curva del Betis...

Sono intervenuti gli ultras della Biris Norte del Siviglia ed è scoppiata una vera e propria battaglia per le strade. Cittadini in allarme. Intervento della Polizia, con quattro arresti e un ricovero in ospedale. Alla festa erano presenti anche ultras del Barcellona e dell'Atletico Madrid.