Olanda, sospeso il derby del Nord: Groningen ko e i giocatori reagiscono alla contestazione…

Il Derby del Nord (in olandese: Derby van het Noorden) è la partita tra Groningen ed Heerenveen, che sono viste come rappresentanti delle province di Groningen e Friesland.

Il Groningen è in crisi, solo 4 vittorie in 26 partite, e sul 2-0 per i rivali, la curva ha processato la squadra. La partita è stata poi sospesa domenica dall'arbitro Serdar Gözübüyük a più di dieci minuti dalla fine a causa dei problemi del pubblico causati dai tifosi del Groningen. Un tifoso del Groningen ha persino tirato un pugno a un giocatore, Jetro Willems, ex Newcastle, che era intervenuto per difendere il suo portiere e che poi ha reagito... La partita alla fine si è conclusa con la vittoria dell'Heerenveen 0-2.