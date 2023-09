Real Madrid, la dinastia Zidane prosegue: Elyaz segna con la Juvenil A

Il figlio più piccolo di Zinedine, Elyaz, ha realizzato il suo primo gol con la squadra U19 del Real Madrid, allenata da Álvaro Arbeloa, nello scorso fine settimana. La gara con La Cruz Villanovense è finita 2-2.

Il 17enne, terzino sinistro di professione, è stato descritto come il "più talentuoso" dei quattro figli di Zizou, che hanno tutti giocato in una certa misura per i Blancos. Alto 1,94 m, Elyaz ha fatto parte della Francia che ha vinto l'Europeo Under-17 nel 2022 e continua a impressionare tutti per le sue doti...