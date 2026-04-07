Ibai Aguirre ha fatto debuttato questo weekend con la Real Sociedad a 19 anni e gli amici lo attendono così al rientro a casa

Il classe 2007 è entrato in campo negli ultimi 5 minuti del match di Liga vinto per 2-0 contro il Levante. Al rientro a casa, i suoi amici e familiari lo hanno accolto come un eroe, tra striscioni, cori e fumogeni (Credits Instagram @txurruu_13)