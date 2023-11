“Un abbraccio a tutti e in bocca al lupo”: post Classico, Lucescu lascia così la Dinamo Kiev

Mircea Lucescu ha rassegnato le proprie dimissioni al termine di DinamoKiev-Shakthar Donetsk, partita finita 0-1. L’allenatore rumeno lascia il club ucraino al settimo posto a quota 16 punti dopo 10 partite.

Gli ultimi momenti di Lucescu come allenatore della Dinamo nella sua conferenza stampa finale dopo il derby nazionale ucraino perso contro la sua ex squadra, lo Shakhtar: "Un abbraccio a tutti e in bocca al lupo". A seguire qualche applauso