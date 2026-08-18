Pep Guardiola rappresenta ormai il passato del Manchester City: dopo aver lasciato il posto in panchina ad Enzo Maresca, il tecnico catalano è già diventato oggetto del rimpianto dei tifosi, specie dopo il pesante k.o. subito contro l'Arsenal. Tra i recenti contatti con Maldini e Leonardo per la panchina della Nazionale italiana e i tanti rumor di mercato, lo spagnolo si conferma uno dei grandi personaggi dell'estate. Merito anche dell'imminente uscita su Prime Video della docuserie a lui dedicata: Beautiful Obsession. Disponibile al momento in esclusiva per il Regno Unito, la serie si concentra sulle sue ultime due stagioni alla guida dei Citizens.

A Beautiful obsession: tutti i retroscena di Guardiola allenatore

La docuserie si sviluppa in quattro puntate pensate per svelare i retroscena e i momenti più intimi vissuti nello spogliatoio del City. Troppo spesso gli sportivi professionisti vengono considerati come robot, dimenticando che sono prima di tutto uomini soggetti alle pressioni e allo stress della vita privata, inevitabilmente destinati a riflettersi anche sul lavoro. Un esempio emblematico arriva dalla stagione 2024/25, all'indomani della sconfitta per 2-0 incassata in Champions League sul campo della Juventus.

In quell'occasione il tecnico apparse emotivamente provato e visibilmente abbattuto. Il discorso a cuore aperto che rivolse ai suoi giocatori è la dimostrazione concreta di come anche i grandissimi siano vulnerabili:

MANCHESTER, INGHILTERRA - 21 FEBBRAIO: Erling Haaland del Manchester City festeggia con Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo la vittoria della squadra nella partita di Premier League tra Manchester City e Newcastle United all'Etihad Stadium il 21 febbraio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

"Ragazzi, voglio confessarvi una cosa... Sono divorziato dalla donna più bella del pianeta. È mia moglie... la mia ex moglie. La amo incredibilmente, ma abbiamo perso la passione. Per molti motivi, abbiamo perso la passione. La amo profondamente, lei mi ama, ma l'abbiamo persa. Ed è così che funziona il calcio: giochi per qualcosa che hai dentro, ma dov'è la passione? Nella vita, qualunque cosa tu faccia, falla con passione. Non voglio bravi giocatori, voglio giocatori con passione".

Parole toccanti che mettono a nudo l'uomo prima dell'allenatore. Ma nella serie non mancheranno aneddoti sulle grandi vittorie, retroscena sull'unione del gruppo, momenti di tensione e molto altro. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport desiderosi di conoscere da vicino uno degli allenatori più iconici della storia del calcio.