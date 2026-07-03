Le parole di Thomas Tuchel hanno acceso un acceso dibattito in Inghilterra alla vigilia dell'attesissimo ottavo di finale del Mondiale 2026 contro il Messico. Il commissario tecnico dei Tre Leoni, dopo la sofferta vittoria contro la RD Congo, ha lanciato un appello ai genitori invitandoli a fare un'eccezione per una notte.

Il professor Tuchel

Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra - Ph GettyImages

La sfida dell'Azteca prenderà infatti il via all'1:00 del mattino (ora britannica), un orario che renderà praticamente impossibile per molti bambini seguire la partita e presentarsi riposati a scuola il giorno successivo. Con il suo solito tono diretto, Tuchel ha dichiarato: "Scrivete una giustificazione per la scuola e lasciateli guardare il calcio. Di scuola ce n'è tanta, ma il Mondiale arriva solo ogni quattro anni. Lasciateli vivere questo momento" Il tecnico ha poi aggiunto che la nazionale ha bisogno del sostegno di tutti, soprattutto dei tifosi più giovani.

Tutti a scuola il lunedì mattina?

Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra - Ph GettyImages

Le dichiarazioni del CT hanno immediatamente diviso l'opinione pubblica. Molti tifosi hanno appoggiato l'idea, sostenendo che una notte speciale per seguire la propria nazionale ai Mondiali rappresenti un ricordo destinato a rimanere per tutta la vita. Dal mondo della politica, però, è arrivata una risposta molto diversa. Il governo britannico ha ribadito che gli studenti dovrebbero comunque essere presenti in classe il lunedì mattina, lasciando comunque la decisione finale alle singole famiglie.

Anche il mondo della scuola si è diviso: alcuni dirigenti hanno escluso qualsiasi chiusura degli istituti, mentre alcuni rappresentanti sindacali hanno proposto orari di ingresso più flessibili per quella giornata. Intanto cresce l'attesa per una delle partite più importanti del torneo. L'Inghilterra si giocherà l'accesso ai quarti di finale in un ambiente infuocato come lo stadio Azteca, contro un Messico padrone di casa e sostenuto da oltre 80.000 tifosi. Se i Tre Leoni riusciranno a superare questo ostacolo, molti bambini inglesi potrebbero pensare che, almeno per una notte, il consiglio di Tuchel sia valso davvero la pena.