A San Marino è storia: nasce la Nazionale femminile di calcio

Tante soddisfazione negli ultimi anni e questa è l'ultima di una lunga serie

Michele Massa 10 aprile - 12:47

Una giornata storica per il calcio del Titano. San Marino compie un passo decisivo nello sviluppo dello sport femminile con la nascita della sua prima Nazionale maggiore di calcio. L’annuncio è stato ufficializzato dalla Federazione sammarinese, che ha così completato un percorso di crescita iniziato negli anni scorsi con le selezioni giovanili. Dopo le esperienze delle rappresentative Under, il movimento femminile è ora pronto al salto definitivo verso il livello senior.

Un passo da giganti a San Marino, una Nazione da 34 mila abitanti — La nuova squadra rappresenta una conquista attesa da tempo: "Se ne è parlato per tanti anni, ma oggi è una realtà”. E' questo il messaggio diffuso dalla Federazione, a sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto per tutto il sistema calcistico sammarinese.

Alla guida della Nazionale ci sarà Giulia Domenichetti, scelta come prima commissaria tecnica nella storia della selezione femminile del Paese. La sua nomina segna l’inizio concreto di un progetto strutturato, che sarà presentato ufficialmente nei dettagli nei prossimi giorni presso il San Marino Stadium. La nativa di Ancona, nota nel mondo del calcio femminile, è stata una bandiera della Nazionale italiana con oltre 80 presenze e dal 2021 ha iniziato la sua "seconda vita" in panchina.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

La nascita della Nazionale maggiore rappresenta non solo un passaggio simbolico, ma anche un investimento concreto sul futuro. L’obiettivo è quello di dare continuità e visibilità a un movimento in costante crescita, offrendo nuove opportunità alle calciatrici e rafforzando la presenza internazionale del Paese. Dopo anni di sviluppo graduale, il calcio femminile sammarinese entra così in una nuova fase della sua storia, con l’ambizione di consolidarsi e competere sempre più a livello europeo.

Una Nazionale che vuole sempre più pian piano entrare nel giro e recuperare il gap dalle altre. La svolta col calcio femminile potrebbe essere il lancio definitivo per un movimento calcistico sempre più in crescita, nonostante San Marino conti poco più di 34 mila abitanti.