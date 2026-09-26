Rayan Aït-Nouri, terzino del Manchester City, è stato mandato via dal nuovo commissario tecnico dell'Algeria, Brahim Hemdani, al termine di un episodio che ha fatto discutere all'interno della Nazionale africana. La Federazione algerina ha comunicato la decisione senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni, ma girano vari video che potrebbero dare una risposta a tutti i dubbi. È un giocatore molto importante per l'Algeria, e ha finora collezionato 33 presenze con la sua Nazionale, senza ancora però trovare la via del gol. Nel 2025-2026 ha disputato 13 partite con la Nazionale, prendendo parte anche alla Coppa d'Africa e al Mondiale 2026, ma ormai a questi livelli il talento è secondario se in mezzo ci sono comportamenti palesemente poco professionali.

Aït-Nouri escluso dall'Algeria: che cosa è successo?

Il provvedimento è arrivato dopo la vittoria per 3-1 contro lo Zambia, gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. Aït-Nouri è rimasto in panchina per tutta la partita, nonostante fosse stato mandato a riscaldarsi varie volte durante l'incontro. Secondo la stampa algerina, il giocatore avrebbe mostrato la propria frustrazione per non essere entrato in campo, con alcuni membri dello staff e compagni che sarebbero intervenuti per provare a calmarlo.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 03 GIUGNO: Rayan Aït-Nouri dell'Algeria in azione durante la partita amichevole internazionale tra Paesi Bassi e Algeria al De Kuip il 03 giugno 2026 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Sempre secondo la stampa algerina, la situazione sarebbe degenerata quando è stato nuovamente invitato a riscaldarsi dopo il secondo gol dell'Algeria. Il giocatore avrebbe rifiutato di farlo, provocando un acceso confronto con il nuovo tecnico. Le immagini diffuse mostrano inoltre l'intervento di diverse persone dello staff e dei compagni per evitare che la discussione proseguisse e degenerasse definitivamente. Una ricostruzione riportata da El Khabar riferisce anche di un acceso alterco verbale tra il difensore e il commissario tecnico.

Je viens de trouver une vidéo

Rayan Aït-Nouri n'était pas du tout content et plusieurs joueurs et Saïb ont décidé de le calmer.

📽️ 7na sport https://t.co/Nwbn2D7Af5 pic.twitter.com/235WHb1UtL — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) September 25, 2026

"Il commissario tecnico della nazionale, il signor Brahim Hemdani, ha deciso sabato di escludere il giocatore Rayan Aït-Nouri dal ritiro della nazionale. Il giocatore algerino tornerà quindi al suo club, il Manchester City".

Ecco il