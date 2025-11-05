Il fenomeno portoghese è da poco diventato il primo miliardario nella storia del calcio e in un'intervista rilasciata ieri sera ha rivelato il suo acquisto più costoso

A volte non è male togliersi qualche sfizio. Soprattutto quando ti puoi permettere una vita da miliardario. E' il caso di Cristiano Ronaldo. Nella sua lunga carriera, il fenomeno portoghese tra club e contratti con gli sponsor si è messo nelle tasche ingenti somme di denaro eppure non utilizza tutto quello che ha comprato. E' quello che il classe '85 ha dichiarato nell'intervista rilasciata ieri a Piers Morgan.

Al Nassr, Cristiano Ronaldo primo miliardario del calcio... e sul suo ritiro? — Cristiano Ronaldo è recentemente diventato il primo calciatore a raggiungere il livello di miliardario. Una sensazione che l'attaccante dell'Al Nassr ha collegato a quella che ha provato il giorno in cui ha vinto il Pallone d'Oro. In un'intervista rilasciata ieri al giornalista Piers Morgan, quest'ultimo ha domandato quale fosse l'articolo più costoso che l'attaccante aveva comprato e, dopo averci pensato sopra, Ronaldo ha risposto: il suo aereo.

"La cosa più costosa che abbia mai comprato? Un aereo, sì. Ho le mie pialle da quando avevo 30 anni, ma ho cambiato ora, un anno fa, perché era un po' costoso. Ho un Bombardier Global Express modello 6500" - ha detto, e il suo costo è di circa 50 milioni di euro ed è personalizzato. Tuttavia, l'ex Real Madrid e Juventus ha anche dichiarato che molto di ciò che ha acquistato non lo ha mai usato, o non lo usa da tempo: "Posso comprare quello che voglio, ma non ne ho bisogno. Tre giorni fa ho comprato un'auto, ma è per il ritiro. È come comprare un dipinto. Non ho intenzione di guidare quella macchina, è un investimento".

Un caso particolare sono le due Bugatti "residenti" ancora a Madrid. Fino ad ora mai utilizzate: "Sono stato a Madrid per una settimana e non sono nemmeno andato in garage per vedere le macchine, se ci sono. Il giorno in cui sono partito, le due Bugatti sono andate al sopralluogo e sono tornate, le ho guardate, sono pulite, sono buone, vanno in garage".

E infine sulla domanda relativa al suo ritiro: "Penso che sarò preparato. Sarà dura, sì, sarà difficile, sì. Probabilmente piangerò, è normale. È facile piangere, non mi piace trattenere i miei sentimenti. Sarà molto difficile, ma sto preparando il mio futuro da quando avevo 25 anni, quindi penso che ce la farò - ha continuato il numero 7 - Tutto ha un inizio e una fine, quindi penso che sarò preparato. Ho altre passioni, avrò più tempo per me stesso, per la mia famiglia, per i miei figli".