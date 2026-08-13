Ci è voluto del tempo prima che quel sapore amaro iniziale svanisse del tutto, ma alla fine la scorsa stagione ha regalato a Cristiano Ronaldo la sua prima vera gioia saudita con l'Al Nassr. Oggi si torna in campo, e il campionato riparte con i riflettori puntati dritti su di lui. A quarantuno anni, CR7 non ha più nulla da dimostrare a nessuno, eppure la sua fame di record sembra persino aumentata, soprattutto dopo aver lasciato il segno anche ai Mondiali con il Portogallo, diventando l'unico giocatore capace di andare a segno in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo.

CR7: 22 gol per entrare nella storia

Questa nuova stagione della Saudi Pro League ha però un sapore totalmente diverso, quasi cinematografico. Da oggi parte ufficialmente la volata finale verso un traguardo che ha dell'incredibile:I conti sono presto fatti, perché congià messe a referto, ne mancano appenaper toccare la tripla cifra tonda. Un obiettivo che, guardando al suo ruolino di marcia negli anni trascorsi in Arabia, appare tutt'altro che impossibile, a patto che il fisico regga e la salute lo assista.

Intanto l'Al Nassr si presenta ai nastri di partenza con qualche novità importante ma anche con i paletti di un bilancio da far quadrare. Senza colpi faraonici sul mercato, il club ha puntato su innesti mirati come Samu Costa, arrivato per raccogliere l'eredità dell'ex Inter Marcelo Brozovic, inserendosi in una spina dorsale che conferma big del calibro di Bento, Simakan, Coman, Sané e Joao Felix. In panchina c'è una faccia nuova e pesante: Ange Postecoglou ha preso le redini della squadra, chiamato a fare quel passo in avanti che la piazza attende con ansia.

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Saudi Pro League: la concorrenza non sta a guardare

Difendere il trono non sarà una passeggiata, perché le rivali promettono battaglia feroce fino all'ultima giornata. L'di Simone Inzaghi si candida ancora una volta come la spina nel fianco principale, forte di un gruppo collaudato che comprende, tra gli altri,a cui si è aggiunto il talento cristallino dell'olandese

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 4 APRILE: Simone Inzaghi, team manager dell'Al Hilal FC, durante la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Taawoun alla Kingdom Arena il 4 aprile 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

Dall'altra parte, piazze storiche come l'Al Ahli e l'Al Ittihad stanno cercando di riordinare le idee dopo rivoluzioni tecniche e partenze illustri. Ma la copertina, inevitabilmente, è tutta per lui e per quel pallone che, ogni volta che si avvicina alla porta, profuma di record.