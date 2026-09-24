Il premier inglese valuta una sperimentazione ma la Polizia avverte: l'alcol resta un fattore legato alla violenza nel calcio
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Quarant'anni dopo il divieto introdotto per contrastare la violenza negli stadi, il rapporto tra calcio inglese e la vendita di alcolici torna al centro del dibattito. Il Premier britannico Andy Burnham propone di valutare una possibile sperimentazione, mentre le forze dell'ordine chiedono prudenza.
La proposta di Burnham: l'alcol torna negli stadi?Come riporta l'agenzia Reuters, il primo ministro britannico Andy Burnham ha dichiarato pubblicamente di essere favorevole a valutare una sperimentazione che permetta ai tifosi di consumare alcol anche sugli spalti durante le partite di calcio maschile in Inghilterra. La proposta, riferiscono i principali media locali, nasce dalla convinzione che le norme attuali siano legate ad un'epoca ormai passata, e molto diversa da quella odierna: "Penso che quella legislazione risalga ad un'epoca in cui il calcio era molto diverso", ha spiegato Burnham ad alcuni giornalisti, aggiungendo che potrebbe esserci margine per rimuovere quella che considera una disparità di trattamento rispetto ad altri sport, sottolineando: "Ci sono diversi modi in cui potrebbe essere fatto, magari su base di prova".
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La Polizia chiede prudenzaLa proposta incontra però la netta cautela della UK Football Policing Unit. Secondo un suo portavoce, l'alcol continua ad avere un ruolo significativo nella violenza legata al calcio e sarebbe "irresponsabile" incentivarlo consentendone il consumo durante la partita. La stessa unità sostiene che il calcio presenti livelli di violenza differenti rispetto ad altri sport e ritiene necessario un esame approfondito delle evidenze prima di modificare le regole.
Un elemento a favore della sperimentazione, tuttavia, arriva dal calcio femminile, quando durante la stagione 2025/26 della Women's Super League, il principale campionato femminile britannico, è stato condotto un test che consentiva il consumo di alcol in vista del campo: secondo un sondaggio, il 90% dei tifosi intervistati ha ritenuto le partite sicure e adatte alle famiglie. Un'eventuale liberalizzazione permanente richiederebbe comunque una modifica legislativa e quindi l'approvazione del Parlamento britannico. Il confronto resta aperto.
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