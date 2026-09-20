Nel 3-1 con cui Instituto ha battuto Talleres nel Clásico di Córdoba, Alex Luna è stato protagonista nel bene e nel male: due interventi che avrebbero potuto costargli l’espulsione, il gol del momentaneo 2-0 conteso con Fernando Alarcón e infine una sostituzione accolta con evidente nervosismo.

Luna rischia il rosso già nel primo tempo

Il primo episodio arriva quando la partita è ancora sullo 0-0. Al 26’ del primo tempoentra in contrasto cone lo colpisce con il gomito al volto. L’arbitrodecide di ammonire il giocatore dell’. Dal, con, non arriva alcun richiamo per una possibile revisione e Luna resta in campo.

Nella ripresa, con Instituto già avanti 2-0, Luna entra nuovamente in contatto con un avversario usando il gomito, questa volta contro Román Riquelme. Herrera non estrae un secondo cartellino e il giocatore evita così l’espulsione.

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Il gol del 2-0 e il dubbio sul tocco di Alarcón

Prima del secondo episodio,era già entrato direttamente nell’azione del raddoppio.

Instituto aveva sbloccato il clásico al 4’ della ripresa con una conclusione al volo di Giuliano Cerato. Otto minuti più tardi Luna calcia una punizione dalla sinistra: il pallone attraversa l’area e termina in rete sul secondo palo. Fernando Alarcón sostiene di averlo sfiorato prima che entrasse. L’attribuzione del gol resta quindi incerta, anche se l’azione nasce direttamente dalla punizione battuta da Luna.

Flores lo sostituisce e Luna lascia il campo contrariato

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Instituto vince il Clásico e sale in testa alla Zona A

Pochi minuti dopo il secondo intervento con il gomito,decide di cambiare. Al 18’ della ripresa richiama Luna in panchina e inserisce. Secondo la ricostruzione dilascia il terreno di gioco visibilmente contrariato nei confronti dell’allenatore.prova poi a riaprire la partita con il colpo di testa dial 20’, ma Instituto chiude definitivamente i conti nel finale: al 34’ della ripresa un cross diviene deviato dal piede del portieree termina in porta per il 3-1.Il successo permette alla squadra didi raggiungere quota 22 punti e chiudere la decima giornata in testa alladel. La partita si era indirizzata già alla fine del primo tempo, quandoera stato espulso lasciandoin dieci per tutta la ripresa. Instituto ha sfruttato la superiorità numerica e ha segnato tre volte nel secondo tempo.

La vittoria porta così Instituto in testa alla Zona A, mentre la serata di Luna resta una delle immagini più particolari del Clásico: decisivo nell’azione del raddoppio, vicino due volte all’espulsione e poi contrariato al momento del cambio. Una prestazione piena di episodi, dentro una partita pesante per la squadra di Flores.