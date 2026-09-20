Alex Luna lascia il segno nel clásico cordobés: sfiora due volte l’espulsione, partecipa al gol del 2-0 e non gradisce la sostituzione.
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Nel 3-1 con cui Instituto ha battuto Talleres nel Clásico di Córdoba, Alex Luna è stato protagonista nel bene e nel male: due interventi che avrebbero potuto costargli l’espulsione, il gol del momentaneo 2-0 conteso con Fernando Alarcón e infine una sostituzione accolta con evidente nervosismo.
Luna rischia il rosso già nel primo tempoIl primo episodio arriva quando la partita è ancora sullo 0-0. Al 26’ del primo tempo Luna entra in contrasto con Valentín Fascendini e lo colpisce con il gomito al volto. L’arbitro Darío Herrera decide di ammonire il giocatore dell’Instituto. Dal VAR, con Héctor Paletta, non arriva alcun richiamo per una possibile revisione e Luna resta in campo.
Nella ripresa, con Instituto già avanti 2-0, Luna entra nuovamente in contatto con un avversario usando il gomito, questa volta contro Román Riquelme. Herrera non estrae un secondo cartellino e il giocatore evita così l’espulsione.
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Il gol del 2-0 e il dubbio sul tocco di AlarcónPrima del secondo episodio, Luna era già entrato direttamente nell’azione del raddoppio.
Instituto aveva sbloccato il clásico al 4’ della ripresa con una conclusione al volo di Giuliano Cerato. Otto minuti più tardi Luna calcia una punizione dalla sinistra: il pallone attraversa l’area e termina in rete sul secondo palo. Fernando Alarcón sostiene di averlo sfiorato prima che entrasse. L’attribuzione del gol resta quindi incerta, anche se l’azione nasce direttamente dalla punizione battuta da Luna.
Flores lo sostituisce e Luna lascia il campo contrariatoPochi minuti dopo il secondo intervento con il gomito, Diego Flores decide di cambiare. Al 18’ della ripresa richiama Luna in panchina e inserisce Jhon Córdoba. Secondo la ricostruzione di TyC Sports, Luna lascia il terreno di gioco visibilmente contrariato nei confronti dell’allenatore.
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Instituto vince il Clásico e sale in testa alla Zona AIl successo permette alla squadra di Flores di raggiungere quota 22 punti e chiudere la decima giornata in testa alla Zona A del Torneo Clausura. La partita si era indirizzata già alla fine del primo tempo, quando Agustín Álvarez Martínez era stato espulso lasciando Talleres in dieci per tutta la ripresa. Instituto ha sfruttato la superiorità numerica e ha segnato tre volte nel secondo tempo.
La vittoria porta così Instituto in testa alla Zona A, mentre la serata di Luna resta una delle immagini più particolari del Clásico: decisivo nell’azione del raddoppio, vicino due volte all’espulsione e poi contrariato al momento del cambio. Una prestazione piena di episodi, dentro una partita pesante per la squadra di Flores.
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