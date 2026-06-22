Brutte notizie per la Germania nel pieno della corsa ai Mondiali. Julian Nagelsmann dovrà infatti fare a meno di Nico Schlotterbeck per il resto della competizione. Il difensore del Borussia Dortmund ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio, un infortunio che lo costringerà a uno stop stimato tra le sei e le otto settimane.

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Schlotterbeck out, per Nagelsmann ora è rebus in difesa

Una perdita pesantissima per la Nazionale tedesca, non soltanto per il valore tecnico del giocatore, ma anche per il suo peso all'interno degli equilibri della squadra. Schlotterbeck si era infatti confermato negli ultimi mesi uno dei punti fermi del progetto di Nagelsmann, garantendo solidità difensiva, leadership e qualità nella costruzione del gioco dal basso.

L'infortunio arriva nel momento peggiore possibile. La Germania ha già disputato le prime due partite della fase a gironi e, secondo il regolamento del torneo, non sarà possibile sostituire il calciatore all'interno della lista convocati. Una situazione che riduce ulteriormente le opzioni a disposizione del commissario tecnico per il prosieguo della manifestazione.

DORTMUND, GERMANIA - 14 MARZO: Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund è visto durante la partita della Bundesliga tra Borussia Dortmund e FC Augsburg al Signal Iduna Park il 14 marzo 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Fabio Deinert/Getty Images)

I numeri evidenziano in maniera chiara l'importanza di Schlotterbeck all'interno della nazionale. Nelle ultime 18 partite in cui il centrale del Borussia Dortmund è partito titolare, la Germania non ha mai conosciuto la sconfitta. Un dato impressionante che testimonia quanto il difensore sia diventato una figura centrale nello scacchiere tattico tedesco.

La sua presenza aveva contribuito a garantire equilibrio a una squadra che negli ultimi anni ha attraversato diverse fasi di ricostruzione. Aggressivo nei duelli, abile nell'impostazione e sempre più maturo sotto il profilo tattico, Schlotterbeck rappresentava uno dei simboli della nuova Germania costruita da Nagelsmann.

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Ora il tecnico sarà chiamato a trovare rapidamente una soluzione per colmare il vuoto lasciato dal difensore. Con la fase a eliminazione diretta che si avvicina e il livello delle avversarie destinato ad aumentare, la profondità della rosa sarà messa subito alla prova.

La Germania resta una delle principali candidate alla vittoria finale, ma l'assenza di Schlotterbeck rischia di modificare gli equilibri di una squadra che aveva trovato proprio nella solidità difensiva uno dei suoi punti di forza. Una tegola pesante che potrebbe pesare sulle ambizioni mondiali della Mannschaft.

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