Cristiano Ronaldo riceve quotidianamente innumerevoli critiche sul suo comportamento personale fuori dal campo, ma a cambiare questa narrazione ci pensa direttamente l'ex giocatore dell'Al-Nassr Alvaro Gonzalez, che racconta un retroscena inedito durante il podcast Le Futbolin. Quando il super campione portoghese sbarca in Arabia Saudita, il suo club attraversa una situazione economica tutt'altro che serena, tanto che alcuni giocatori non ricevono lo stipendio previsto dal contratto addirittura da sei mesi. Se per il difensore spagnolo, forte di una fortuna guadagnata in 14 anni di carriera calcistica, aspettare qualche mese non rappresenta un problema, per alcuni compagni vivere un intero semestre senza stipendio diventa una prova durissima.

L'ultimatum al governo saudita e gli arretrati pagati

In questo esatto momento difinanziaria del club emerge il vero valore umano di. Appena scoperta la situazione, l'ex attaccante della Juventus forza immediatamente ilsaudita, proprietario della squadra, affinché saldi gliai compagni prima di iniziare a versargli il proprio. Questo gesto lascia un bellissimo ricordo dinella testa dello spogliatoio, come rivela lo stesso. "Il governo avrebbe dovuto pagarlo e lui ha detto che con il primo stipendio, che non era certo piccolo, la prima cosa da fare era pagare i giocatori", ammette lo spagnolo.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 9 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo della squadra Al Nassr durante la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Abha all'Al Awwal Park il 9 settembre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Un fuoriclasse anche nel quotidiano

rinuncia quindi alle sue primefaraoniche per permettere alla squadra di incassare finalmente l'agognato, che nonostante gli sforzi in campo non arrivava da troppo tempo. Il portoghese dimostra di essere unnon solo nel rettangolo verde con i suoi gol e le sue giocate decisive, ma anche nel, dove si assicura costantemente deldel gruppo e delle persone intorno.chiude la sua testimonianza sottolineando questa cura costante: "E poi ti rendi conto che, giorno dopo giorno, aggiunge qualcosa a tutto: 'Hai bisogno di un fisioterapista? E tu, di cosa hai bisogno? Di conforto?'. Rende tutto molto più facile".