La Juventus ha ritrovato Randal Kolo Muani. L'attaccante francese, in gol nella sfida infra-settimanale di Europa League, ha fornito risposte anche in campionato. Nella partita contro l'Atalanta di domenica pomeriggio, il classe 1998 ha reagito con rabbia e spirito, uscendo meritatamente tra gli applausi del pubblico juventino. Eppure, anche la sua serata è macchiata da un piccolo neo.

Juventus, Kolo Muani operato. Il rientro...

Un primo tempo di, un secondo in cui salva la Juve con un intervento prodigioso sulla linea di porta e va vicino alla gioia personale. Kolo Muani ha disputato un'ottima prestazione e ora sembra finalmente ritrovato. Il francese, suo malgrado, è uscitodalla gara casalinga con i bergamaschi. La vistosa fasciatura alla mano destra aveva destato qualche sospetto, chiarito proprio nel giorno successivo al match.

TORINO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Randal Kolo Muani della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus e Atalanta BC all'Allianz Stadium il 20 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

L'ex PSG ha riportato una frattura al mignolo della mano destra e la Juventus non ha esitato a fargli sostenere un intervento chirurgico. L'esito dell'operazione è stato comunicato sul proprio sito dallo stesso club nelle ultime ore: "Durante il primo tempo della partita di domenica contro l'Atalanta, Randal Kolo Muani ha subito un trauma al quinto dito della mano destra. Gli esami effettuati dopo la gara hanno evidenziato una frattura della falange prossimale e pertanto si è reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi. L’operazione, eseguita nel pomeriggio di oggi dal dott. Loris Pegoli presso il J|medical, è perfettamente riuscita e il calciatore sarà regolarmente a disposizione".

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Sospiro di sollievo, dunque, per Spalletti e il suo staff. Il 27enne sarà regolarmente a disposizione alla ripresa dei campionati, dopo le tre settimane di sosta delle nazionali. Il prossimo impegno sul calendario sarà l'insidiosa trasferta di Cagliari. La Juventus ha un'infermeria comunque affollata, date le assenze contemporanee dei lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara. Si spera possano recuperare nelle prossime settimane, invece, Boga, Cambiaso e Cabal.