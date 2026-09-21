Il mondo del calcio italiano continua a discutere di quanto successo a Torino. Durante il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, un gruppo di tifosi della Juventus ha scelto di protestare in modo molto visibile, girando le spalle al campo. Questo gesto ha scatenato tante polemiche con la Juventus che ha diramato un comunicato ufficiale a riguardo e ha costretto i vertici dello sport a intervenire per chiarire cosa succederà adesso a livello di squalifiche.

Le parole di Malagò

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"È una faccenda che mi dispiace profondamente"

A prendere la parola è stato direttamente, presidente della, che ha voluto spiegare la posizione della federazione in modo molto diretto. Il numero uno del calcio italiano ha rifiutato l'idea di punire un intero settore dello stadio, preferendo colpire solo i veri colpevoli: "Esprimo il mio. Bisogna scovare in maniera chirurgica e scientifica tutti quegli individui che hanno causato vergogna al restante novantanove percento del pubblico. Nella mia veste istituzionale, ma anche da semplice appassionato e tifoso,, poiché la Juventus risulta essere totalmente vittima in questa situazione". Una presa di posizione netta, che scagiona la Juventus da colpe dirette per il comportamento dei suoi sostenitori in tribuna.Parlando al microfono di Numer1, il podcast sportivo condotto da Giuseppe Cruciani, Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni,ha raccontato tutta la sua delusione per la scena vista allo stadio: "È una faccenda che mi dispiace profondamente.perfino di fronte alla morte di un immenso calciatore, un uomo che ha onorato il nostro Paese in veste di atleta, senza dimenticare i forti legami storici della sua famiglia proprio con la città di Torino".

Milan, 10-03-2005 - Sandro Mazzola - Photoshoot for the official magazine Inter Football Club

"Il comportamento ineccepibile, quello che ci si aspetterebbe sempre, è esattamente quello che abbiamo potuto vivere durante il minuto di silenzio dedicato a Franco Baresi. Questa invece rimane una storia che ci ha lasciato addosso tanta tristezza e amarezza".