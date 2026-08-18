Ancora una volta ci si trova a parlare di possibili talenti venduti all'estero. Stavolta tocca a Lorenzo Amatucci, classe 2004, ceduto dalla Fiorentina al Deportivo La Coruña in questa sessione di calciomercato.

Ieri, nel suo esordio nel match tra Depor ed Elche, il centrocampista ha subito fatto vedere sprazzi del suo talento. Non ha un fisico statuario, ma compensa con tanta qualità e tecnica: è così che Amatucci ha stregato la Liga al suo debutto in Spagna.

Amatucci: assist all'esordio e grandi giocate

La partita tra il Deportivo e l'Elche non era solo l'esordio in campionato delle due squadre ma anche. Fino ad ora solo t. Quest'estate arriva la cessione per 2 milioni di euro dalla Fiorentina e ieri, nella partita d'esordio della propria squadra ha fatto ben parlare di se.

A CORUNA, SPAGNA - 12 AGOSTO: Lorenzo Amatucci dell'RC Deportivo de A Coruna in azione durante la partita del Trofeo Teresa Herrera tra RC Deportivo A Coruna e Real Madrid allo stadio Riazor il 12 agosto 2026 ad A Coruna, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

La sfida tra Deportivo ed Elche non rappresentava soltanto il debutto in campionato per le due squadre, ma anche l'esordio dal primo minuto in un massimo torneo per Lorenzo Amatucci. Fino ad ora la sua carriera era stata scandita da diversi prestiti tra Salernitana, Ternana e Las Palmas. Quest'estate è arrivata la cessione a titolo definitivo dalla Fiorentina per 2 milioni di euro e ieri, alla prima gara ufficiale, il giovane italiano ha fatto subito parlare di sé.

I numeri raccontano una prestazione di altissimo livello: 76 tocchi, 54 passaggi riusciti su 62 (87% di precisione) e un perfetto 5 su 5 nei lanci lunghi, oltre a vari recuperi fondamentali in una partita d'impostazione e sofferenza. Ciliegina sulla torta, il bellissimo assist per il momentaneo 1-0 dei padroni di casa: un lancio in profondità di oltre 30 metri a premiare l'inserimento di Aubameyang, poi bravissimo a finalizzare con controllo e tiro.

Statistiche che confermano come il suo habitat ideale possa essere proprio il calcio spagnolo, dove aveva già disputato una buonissima stagione al Las Palmas. In Spagna il giovane centrocampista sembra aver trovato la giusta fiducia per diventare un punto di riferimento nel Depor, dimostrando che la Fiorentina potrebbe aver commesso un grave errore a lasciarsi sfuggire un talento come il suo.