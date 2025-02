Il secondo tempo si tinge ancora di giallo e di blu

La seconda frazione di gioco si apre con un altro slancio della formazione di Pocognoli che arriva in porta con Ivanović, ma il goal viene annullato per fuorigioco. L'Anderlecht cerca di reagire, facendosi avanti soprattutto con Hazard ma la difesa gialloblù tiene. Al 69' la formazione di Hubert ha due occasioni: prima una conclusione di Leoni che viene egregiamente parata, poi un tiro rasoterra di Hazard, deviato in corner. Ma, come spesso accade nel calcio, gli errori costano caro. Ecco che un solo minuto dopo, al 70', Niang spiazza il portiere e regala ai suoi il 2-0. Ancora all'84, Coosemans è costretto ad una grande parata, questa volta su Van De Perre, che non riesce quindi a congelare il risultato per i suoi. Negli ultimi minuti l'Anderlecht si lancia disperatamente in avanti e nel secondo minuto di recupero trova il goal con Angulo, rete che viene però annullata, tra le proteste, per un fuorigioco in fase di costruzione. Un risultato amaro per la formazione di Hubert, che ha mostrato un buon gioco senza però riuscire a trovare punti preziosi.