Anelka: “Avete criticato le stelle del Psg, ma senza loro niente diritti tv”

L'ex attaccante dei parigini, un passato anche in Italia con la Juve, ha criticato i media francesi nel corso del suo intervento a "RMC Sport" dopo il pareggio con il Nantes

Il Paris Saint-Germain è davvero migliore di un anno fa? È una domanda che si sono posti in molti negli ultimi tempi, con il progetto di "transizione" del club che ha attirato sempre più attenzione dopo il pareggio dei parigini contro il Nantes (1-1) e le loro scarse prestazioni recenti in Champions League.

Psg, Anelka critica i media francesi — Come riporta Get French Football News, parlando in diretta con "RMC Sport", l'ex attaccante del Psg Nicolas Anelka ha puntato il dito contro i media per il recente cambio di direzione del team della capitale. "Voi (i media, ndr) avete criticato le stelle del Psg, ma ora che non ci sono più non ci sono più diritti televisivi e non interessa più a nessuno".

Nicolas Anelka con la maglia del Psg nell'ottobre 2000 (Mandatory Credit: Jamie McDonald /Allsport)

"Non è cambiato davvero nulla, si ha il dominio in Ligue 1 e poi si fatica contro squadre di qualità in Champions League. [...] Sì, sono una squadra senza stelle, ma con alcuni ottimi giocatori in fondo. Sono primi in classifica in Ligue 1, giusto? Quindi cosa chiedete (il riferimento è ai media, ndr)?".

Ancora Anelka — "In Champions League non sono ancora eliminati - ha aggiunto l'ex Juventus tra le altre -. In tre partite può succedere di tutto".

Anelka in un Roma-Juventus del 16 febbraio 2013 (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Anelka ha già detto di essere rimasto impressionato dai ragazzi di mister Luis Enrique all'inizio della stagione, quando venne intervistato da Le Parisien. "Il Psg gioca come una squadra e tutti si impegnano. Non dico che l'anno scorso non fosse così, ma sento una maggiore forza collettiva".