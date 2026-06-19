Bufera in Argentina per un grave errore televisivo che ha coinvolto la famiglia di Lionel Messi. La conduttrice televisiva Florencia Peña ha annunciato in diretta la presunta morte di Jorge Messi, padre del capitano della Nazionale argentina. Notizia che si è poi rivelata completamente falsa.

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Il caso dopo l'annuncio sul padre di Messi, la giornalista decide di licenziarsi

L'episodio è avvenuto durante la trasmissione "El Show del Verano", in onda sull'emittente Luzu TV. Secondo quanto ricostruito, la presentatrice avrebbe comunicato la notizia dopo averla ricevuta tramite auricolare dalla produzione del programma. L'informazione si è rapidamente diffusa sui media e sui social network, suscitando preoccupazione tra tifosi e opinione pubblica. Poco dopo, però, persone vicine alla famiglia Messi hanno smentito categoricamente la notizia, chiarendo che Jorge Messi era vivo e che si trattava di una fake news.

L'errore ha provocato una forte ondata di polemiche in Argentina, costringendo l'emittente a intervenire con un comunicato ufficiale: "Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto in diretta. Per la nostra emittente la diffusione di informazioni sensibili senza una preventiva verifica è inaccettabile". Ha dichiarato la rete, annunciando anche provvedimenti nei confronti dei responsabili dell'accaduto.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Argentine TV presenter Florencia Peña has RESIGNED after mistakenly announcing the death of Lionel Messi's father live on air.



The false information was reportedly passed to her through her earpiece by the production team during Luzu TV's "El Show del Verano".



Peña… pic.twitter.com/TFWjwA28ne — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 19, 2026

Successivamente Florencia Peña ha pubblicato un messaggio di scuse rivolto alla famiglia Messi, assumendosi la responsabilità dell'errore. "Mi vergogno profondamente di aver contribuito ad alimentare questo dolore", ha scritto sui social. Visibilmente commossa durante una successiva apparizione televisiva, la giornalista ha annunciato le proprie dimissioni e ha raccontato di aver contattato personalmente Celia Cuccittini, madre del fuoriclasse argentino, per porgere le sue scuse. Secondo quanto riferito dalla stessa Peña, la donna avrebbe accettato il gesto di riconciliazione. Tra le reazioni più dure c'è stata quella del presidente argentino Javier Milei, che sui social network ha criticato duramente la conduttrice, definendola una "pettegola meschina". In un successivo messaggio ha poi scritto: "Se attacchi Messi, attacchi tutti", senza citare direttamente la giornalista.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei media e sulla necessità di verificare accuratamente le fonti prima di diffondere notizie particolarmente delicate, soprattutto quando riguardano la salute o la presunta morte di persone note al grande pubblico.

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