Martín Anselmi è finito al centro delle discussioni in Spagna per un episodio avvenuto durante la conferenza stampa alla vigilia della partita tra Elche e Valencia. L'allenatore argentino, ex tecnico del Porto, stava rispondendo alle domande dei giornalisti quando un movimento della sua mano ha attirato immediatamente l'attenzione.

Mentre ascoltava una domanda riguardante Eder Sarabia, suo predecessore sulla panchina dell'Elche e oggi nuovo allenatore dell'Espanyol, il tecnico si è portato una mano vicino alla testa, mostrando il dito medio. Le immagini sono diventate rapidamente virali, alimentando interrogativi sulle sue reali intenzioni.

Il gesto di Anselmi in conferenza stampa

L'episodio si è verificato mentre un giornalista chiedeva ad Anselmi un parere sul ritorno in Liga di Eder Sarabia, suo predecessore sulla panchina dell'Elche, dopo la nomina alla guida dell'Espanyol in sostituzione di Manolo González. Il tecnico argentino, mentre ascoltava la domanda, si è grattato vicino all'orecchio con il dito medio visibile, un movimento che non è passato inosservato alle telecamere e che ha rapidamente attirato l'attenzione degli utenti sui social.

BARCELLONA, SPAGNA - 18 SETTEMBRE: Martin Anselmi, allenatore dell'Elche CF, reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra RCD Espanyol de Barcelona ed Elche CF, disputata all'RCDE Stadium il 18 settembre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

La particolarità della scena è legata soprattutto all'ambiguità del gesto, non è infatti possibile stabilire con certezza se Anselmi abbia voluto lanciare una provocazione oppure se si sia trattato semplicemente di un movimento involontario. Il breve filmato ha comunque alimentato numerose interpretazioni, con diversi utenti che hanno ipotizzato un riferimento polemico nei confronti del suo predecessore, anche se non ci sono elementi sufficienti per confermare questa ricostruzione.

😅 Regardez bien la main de Martín Anselmi, entraîneur d'Elche, quand il est interrogé en conférence de presse sur la signature d'Eder Sarabia à l'Espanyol...



🤔 Message à faire passer, ou simple hasard ?



📹 via @Jesusbm1822 pic.twitter.com/XCt1oMgyOv — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) October 30, 2026

Anselmi ha poi commentato l'esonero di Manolo González, spiegando di essere dispiaciuto per il tecnico spagnolo e dichiarando: "Mi dispiace per lui, forse non ha potuto dare continuità a un progetto che era riuscito a essere vincente". L'allenatore dell'Elche ha successivamente parlato del ritorno di Eder Sarabia in Liga, riconoscendone le qualità e spiegando: "Avere nuovamente Eder in Liga è interessante, perché sicuramente darà la sua impronta all'Espanyol e ci spingerà, come allenatori, a metterci alla prova", sottolineando quindi come il confronto con tecnici di questo livello rappresenti comunque uno stimolo per migliorarsi e continuare a crescere professionalmente.