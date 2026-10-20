Nella mattinata di martedì, Pedrinho si reca d'urgenza in un ospedale a Barra de Tijuca a causa di un evidente e prominente gonfiore al volto. I medici visitano l'idolo e attuale presidente del Vasco da Gama e gli diagnosticano una cellulite facciale, un'infezione batterica che colpisce la pelle e i tessuti più profondi del viso, causando arrossamento, dolore e febbre. Lo staff medico interviene rapidamente con una cura antibiotica mirata per bloccare la propagazione della malattia nel resto del corpo. Le condizioni del dirigente non risultano di gravità assoluta, ma i dottori gli impongono il riposo per smaltire l'infiammazione e gli sconsigliano vivamente di uscire dalla struttura.

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