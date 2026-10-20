Pedrinho in ospedale per infezione. Salta la semifinale Vasco-Boca al Maracanã
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Nella mattinata di martedì, Pedrinho si reca d'urgenza in un ospedale a Barra de Tijuca a causa di un evidente e prominente gonfiore al volto. I medici visitano l'idolo e attuale presidente del Vasco da Gama e gli diagnosticano una cellulite facciale, un'infezione batterica che colpisce la pelle e i tessuti più profondi del viso, causando arrossamento, dolore e febbre. Lo staff medico interviene rapidamente con una cura antibiotica mirata per bloccare la propagazione della malattia nel resto del corpo. Le condizioni del dirigente non risultano di gravità assoluta, ma i dottori gli impongono il riposo per smaltire l'infiammazione e gli sconsigliano vivamente di uscire dalla struttura.
Il forfait per la storica notte di CoppaLa raccomandazione medica impedisce a Pedrinho di presentarsi questa sera sugli spalti del Maracanã. Il presidente salta così il match di ritorno delle semifinali di Copa Sudamericana contro gli argentini del Boca Juniors. Il Vasco da Gama affronta una serata di proporzioni storiche, la squadra carioca difende il preziosissimo 1-0 conquistato all'andata alla Bombonera e sogna di staccare il pass per la prima finale di Sudamericana della sua storia. Pedrinho, che nel 1998 trascina il club alla vittoria della Copa Libertadores da giocatore, deve accontentarsi di tifare i suoi ragazzi a distanza, rinunciando a vivere di persona l'ennesimo traguardo internazionale del suo mandato iniziato nel gennaio 2024.
La battaglia vinta per il MaracanaL'assenza del presidente assume un sapore ancora più amaro se si considera la dura battaglia legale e politica affrontata nelle scorse settimane. Pedrinho vince infatti un braccio di ferro decisivo contro il Consorzio Fla-Flu, l'ente incaricato di amministrare il celebre impianto brasiliano, superando tutte le restrizioni imposte dai rivali. Grazie alle sue fortissime pressioni, la Giustizia di Rio de Janeiro concede al Vasco l'utilizzo del Maracanã per la super sfida di questa sera. La squadra scende quindi in campo nel mitico stadio davanti a 70.000 tifosi entusiasti, pronta a regalare un'altra notte magica al suo presidente assente.
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