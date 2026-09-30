Arbeloa e Fernando Torres firmano la pace nel derby giovanile: saluto, abbraccio e gesti d'affetto

L'avventura a Craven Cottage di Arbeloa continua nel peggiore dei modi. Non bastava la crisi in campionato con il Fulham, ancora a secco di vittorie in Premier League e in fondo alla classifica insieme al Tottenham di De Zerbi, nelle ultime ore è, infatti, arrivato anche un problema di natura disciplinare. Attraverso un comunicato, la FA (Football Association) ha accusato il tecnico spagnolo di cattiva condotta, dopo le pesanti dichiarazioni dell'ex Real Madrid nei confronti della direzione arbitrale di Fulham-Manchester United.

Le parole di Arbeloa contro gli arbitri

"Tutte le decisioni (arbitrali) sono andate a loro favore e, dopo la partita contro

il Manchester

City

, sapevo già che

non avrebbero lasciato perdere il Manchester United"

.

Subito dopo il fischio finale dell'arbitro Peter Bankes,ha deciso di rilasciare un duro commento sull'arbitraggio della partita tra Fulham e Manchester United dichiarando:

Per poi rincarare la dose, aggiungendo: "Ci meritavamo qualcosa di più. Ci siamo andati molto, molto vicini. Abbiamo avuto di nuovo un po' di sfortuna. Sapevamo che sarebbe stata dura contro questa grande squadra, e visto quello che è successo la settimana scorsa. Abbiamo visto cosa ha fatto l'arbitro in tutte le partite, quindi è stata una partita difficile. E siamo stati anche sfortunati".

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Il comunicato della FA

Proprio durante la sosta per le nazionali, le dure contestazioni dihanno trovato la risposta dellache, attraverso un comunicato, ha accusato l'allenatore spagnolo di misconduct (cattiva condotta): "Alvaro Arbeloa è stato accusato diper i commenti fatti dopo la partita di Premier League tra Fulham e Manchester United giocata domenica 20 settembre".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: L'allenatore del Fulham Álvaro Arbeloa reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Fulham ad Anfield, il 12 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

La Football Association ha, infine, precisato che Alvaro Arbeloa avrà tempo fino al 1° ottobre per far ricorso: "Si presume che l'allenatore del Fulham abbia agito in modo improprio rilasciando commenti in un'intervista post-partita che implicano parzialità e/o mettono in discussione l'integrità di un ufficiale di gara. Alvaro Arbeloa ha tempo fino a giovedì 1 ottobre per fornire una risposta".