Le parole di Lisa Nandy sul momento del Manchester City: il club è stato dichiarato colpevole dalla Premier League per 115 infrazioni
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Il terremoto giudiziario che ha colpito il Manchester City ha ormai ampiamente superato i confini del mondo calcistico, arrivando fino ai palazzi del potere londinesi. Le irregolarità finanziarie contestate ai Citizens dalla Premier League non sono più soltanto materia per i tribunali sportivi, ma si sono trasformate in un affare di Stato capace di innescare la reazione diretta del governo britannico. Nel momento più delicato della storia recente del Manchester City, anche la politica ha deciso di alzare la voce, delineando orizzonti decisamente cupi.
Le parole di Lisa Nandy, Ministra dello Sport ingleseA dettare la linea governativa e ad alzare ancor di più l'attenzione mediatica ci ha pensato Lisa Nandy, Ministra dello Sport, intervenuta per commentare il verdetto di colpevolezza emesso dalla Premier. Intervistata dai microfoni della BBC, la rappresentante istituzionale non ha usato giri di parole per fotografare la gravità del momento, pur riconoscendo le garanzie legali a disposizione della società. Nandy ha sottolineato come si tratti di una questione incredibilmente seria ricordando però allo stesso tempo che il Manchester City mantiene ancora il diritto di appellarsi alla decisione.
Tuttavia, Nandy ha subito chiarito che la pena massima prevista dal regolamento è davvero molto severa, arrivando a prospettare esplicitamente lo scenario peggiore per il club: "In altre parole, un club potrebbe essere espulso dalla Premier League se questo tipo di accuse venissero confermate, con enormi ripercussioni, ovviamente, per tutti", ha aggiunto senza mezzi termini.
Manchester City, ma non solo...L'affondo istituzionale si è trasformato in un assist per chiedere una profonda revisione dell'intero sistema calcistico d'oltremanica. Andando oltre il singolo caso di Manchester, la rappresentante del governo ha concluso il suo intervento ponendo l'accento sulla necessità di un quadro normativo molto più rigido.
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