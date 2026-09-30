Il terremoto giudiziario che ha colpito il Manchester City ha ormai ampiamente superato i confini del mondo calcistico, arrivando fino ai palazzi del potere londinesi. Le irregolarità finanziarie contestate ai Citizens dalla Premier League non sono più soltanto materia per i tribunali sportivi, ma si sono trasformate in un affare di Stato capace di innescare la reazione diretta del governo britannico. Nel momento più delicato della storia recente del Manchester City, anche la politica ha deciso di alzare la voce, delineando orizzonti decisamente cupi.

Le parole di Lisa Nandy, Ministra dello Sport inglese

A dettare la linea governativa e ad alzare ancor di più l'attenzione mediatica ci ha pensato, Ministra dello Sport, intervenuta per commentare il verdetto di colpevolezza emesso dalla Premier. Intervistata dai microfoni della BBC, la rappresentante istituzionale non ha usato giri di parole per fotografare la gravità del momento, pur riconoscendo le garanzie legali a disposizione della società.ha sottolineato come si tratti di una questione incredibilmente seria ricordando però allo stesso tempo che il Manchester City mantiene ancora il diritto di appellarsi alla decisione.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Manchester City all'Old Trafford, il 13 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Tuttavia, Nandy ha subito chiarito che la pena massima prevista dal regolamento è davvero molto severa, arrivando a prospettare esplicitamente lo scenario peggiore per il club: "In altre parole, un club potrebbe essere espulso dalla Premier League se questo tipo di accuse venissero confermate, con enormi ripercussioni, ovviamente, per tutti", ha aggiunto senza mezzi termini.

Manchester City, ma non solo...

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