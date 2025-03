Golazo di Thiago Almada: l’Argentina vince 0-1 contro l’Uruguay.

Dopo un avvio a ritmi bassi, gli uomini di Scaloni dominano la ripresa. Nonostante l'assenza di Messi, l'Albiceleste controlla la gara e conquista i tre punti, subendo poco e dimostrando tutto il proprio valore.

Alessandro Savoldi 22 marzo 2025 (modifica il 22 marzo 2025 | 02:43)

Una buona Argentina vince per 0-1 in casa dell'Uruguay nelle Qualificazioni alla Coppa Del Mondo 2026. Dopo un primo tempo poco esaltante, nella seconda frazione i campioni del mondo hanno nettamente alzato il ritmo, vincendo a Montevideo grazie al gol di Thiago Almada al 68'.

Le scelte di Bielsa e Scaloni — Bielsa schiera l’Uruguay con il solito 4-3-3 nonostante la squalifica di Ugarte. Rochet tra i pali, linea a quattro con Nandez terzino destro e Olivera terzino sinistro mentre Araujo e Gimenez formano la coppia centrale. A centrocampo c’è Valverde con Bentancur e De Arrascaeta, mentre il tridente è composto da Maxi Araujo, Nunez e Pellistri. Stesso modulo anche per l’Argentina di Scaloni, orfana di Messi, Lautaro e Dybala. In porta ovviamente c’è Martinez, con Tagliafico, Otamendi, Romero e Molina a sua difesa. Paredes gioca come regista, con Enzo Fernandez e Mac Allister al suo fianco. Davanti spazio per Giuliano Simeone e Almada a supporto di Alvarez.

Il racconto del primo tempo di Uruguay-Argentina — In avvio di partita regna l'equilibrio. Ci prova timidamente l’Uruguay con un cross di Pellistri ma Martinez è sicuro in uscita alta. La Celeste gestisce il possesso palla pur senza creare occasioni, l’Argentina invece accetta di difendersi bassa, facendosi vedere solo al 19’ con un tiro fuori di Paredes. Fernandez centra invece la porta al 29’ ma Rochet blocca facilmente la conclusione centrale. Al 33’ ci prova De Arrascaeta: il suo tiro a giro è preda del Dibu Martinez. Sale poi di colpi l’Argentina, con un tiro-cross di Simeone che costringe Rochet a una parata non facile. Al 42’ prima grande occasione per l’Albiceleste, con la palla che resta lì dopo l’uscita bassa di Rochet e Gimenez che si immola sulla ribattuta di Enzo Fernandez. Si torna negli spogliatoi sullo 0-0, dopo che l’Uruguay ha perso per infortunio De Arrascaeta, sostituito da De La Cruz.

Il racconto del secondo tempo — Dopo appena due minuti nella ripresa, è subito pericolosa l’Argentina. In contropiede Almada calcia di prima, Rochet alza sopra la traversa. L'inerzia è tutta a favore degli ospiti, che continuano ad attaccare e trovano grande fluidità nel giro palla. Bielsa prova allora ad aggiustare la situazione con un cambio, mandando in campo Brian Rodriguez per Pellistri al 58’. La mossa del CT dell’Uruguay non sortisce gli effetti sperati, dato che l’Argentina continua a rendersi pericolosa e Rochet salva i suoi in due occasioni. Prima si distende sul tiro di Simeone, poi in uscita bassa anticipa Almada al momento della conclusione. L’Albiceleste concretizza finalmente la superiorità mostrata nel secondo tempo al 68’. Thiago Almada riceve al limite dell’area e arma il destro a giro, mettendo la palla all’incrocio dei pali. Gol bellissimo dell’esterno del Lione e Argentina in vantaggio per 0-1. Scaloni, una volta sbloccata la partita, sostituisce Simeone con Nico Gonzalez. Bielsa esaurisce i cambi richiamando in panchina, un po’ a sorpresa, Nunez e Valverde. Al loro posto Vinas e Aguirre. Nel finale non c’è reazione da parte dell’Uruguay, allo Stadio del Centenario finisce 0-1 per l’Argentina. Da segnalare, nel recupero, l’espulsione di Nico Gonzalez, reo di aver colpito Nandez sul volto con una pedata, seppur in modo del tutto involontario.

L'Argentina vince meritatamente in casa dell'Uruguay. Il successo di oggi porta la squadra di Scaloni a 28 punti. Con cinque partite ancora da giocare, all'Albiceleste manca un solo punto per staccare aritmeticamente il pass per la Coppa Del Mondo 2026. L'Uruguay invece è quarto in classifica a quota 20, a +7 sulla Bolivia, in questo momento prima delle eliminate e prossimo avversario degli uomini di Bielsa.