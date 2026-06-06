Il Mondiale 2026 si avvicina sempre di più e si delineano in maniera chiara le formazioni titolari e gli ultimi dettagli in rifinitura. I giorni precedenti al via sono anche quelli in cui ci si aspetta sempre l'imprevisto. Non è raro infatti che durante gli allenamenti conclusivi del ritiro, qualche giocatore sia costretto a rinunciare alla chiamata storica per l'insorgenza di qualche problema fisico.

Nella giornata di ieri, la Germania di Julian Nagelsmann ha perso per infortunio il giovane talento del Bayern Monaco Lennart Karl, prontamente sostituito con Ouedragogo. Se i tedeschi partono come pretender ai nastri di partenza, l'Argentina si pone direttamente in prima fila, essendo la squadra campione dell'ultima competizione. Tuttavia, ciò non impedisce all'albiceleste di cascare nell'imprevisto. Anche la nazionale di Lionel Scaloni ha dovuto subire un inaspettato cambio di programma a livello della rosa, nella zona difensiva...

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Leo Balerdi salterà la Coppa del Mondo 2026

MARSIGLIA, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: Leonardo Balerdi dell'Olympique de Marseille corre con il pallone durante la partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Newcastle United FC allo Stade de Marseille il 25 novembre 2025 a Marsiglia, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nella giornata di oggi infatti è arrivata la brutta notizia per il CT dell'Argentina. Un problema al polpaccio destro impedirà al difensore centrale Leo Balerdi di partecipare alla sua prima Coppa del Mondo. Il centrale dell'OM è uno dei pezzi forti del reparto arretrato della seleccion. Con l'incertezza fisica legata a Cristian Romero e l'età avanzata di Nicolas Otamendi, solo Lisandro Martinez sembra in grado di sostenere al meglio il torneo. Ovviamente, il centrale sarà sostituito, ma al momento non ci sono ancora indicazioni sul nome scelto da Lionel Scaloni.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

Leo Balerdi ha giocato una stagione discontinua e altalenante in linea con quella del club di cui è capitano. L'addio di RDZ ha inciso particolarmente anche su di lui, avendo ricevuto sempre grande fiducia dall'allenatore italiano. Purtroppo, Leo Balerdi è un calciatore injury prone, considerando che in stagione aveva già saltato 8 partite col club e questo stop improvviso lo farà rimanere fuori per almeno un ulteriore mese.

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