L'Argentina si prepara a scendere in campo contro Uruguay e Costa Rica per la prima volta dopo venti anni senza Lionel Messi al servizio. Dopo il ritiro dalla Nazionale Albiceleste contro il Benin in un Monumental gremito, Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per gli impegni in amichevole fra volti nuovi e certezze. Se il ricambio generazionale è una prerogativa per sopperire agli addii di Messi, Otamendi e de Paul, il CT ha, però, deciso di non sovraccaricare i maggiori indiziati a raccogliere la freschissima eredità lasciata dalla Pulce, non assegnando l'iconica 10.

La scelta conservativa di Scaloni

L'addio dello storico capitano è ancora una ferita aperta nel cuore di tutti gli argentini, nonostante sia arrivato con il giusto tempismo. E, mentre il popolo Albiceleste non fa altro che chiedersi, dalla fine della partita contro il, chi indosserà la 10 cheha reso eterna per oltre venti anni,ha deciso di prolungare l'attesa, sfruttando il regolamento.

Infatti, i vice campioni del mondo affronteranno, per la tornata di novembre, l'Uruguay alla Bombonera e il Costa Rica all'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba. Non si tratta di impegni ufficiali, bensì di semplici amichevoli, in cui non è obbligatorio assegnare i numeri dall'1 all'11. Il Ct argentino valuterà, tra chi si distinguerà con il rendimento maggiore, a chi affidare la maglia più pesante del calcio soltanto nel 2027, quando inizieranno le qualificazioni alla Copa America 2028, come riportato da Tyc Sports.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 06: Lionel Messi dell'Argentina festeggia segnando il terzo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Benin allo Stadio Monumental Antonio V. Liberti il 6 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Lionel Messi sta facendo la sua ultima apparizione per l'Argentina dopo il suo annuncio di ritiro dalle competizioni internazionali il 31 agosto. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Il successore sembra ormai designato

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