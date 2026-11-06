L'eredità di Messi è ancora troppo pesante: Scaloni ha deciso di non assegnare la numero 10 a nessun giocatore
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
L'Argentina si prepara a scendere in campo contro Uruguay e Costa Rica per la prima volta dopo venti anni senza Lionel Messi al servizio. Dopo il ritiro dalla Nazionale Albiceleste contro il Benin in un Monumental gremito, Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per gli impegni in amichevole fra volti nuovi e certezze. Se il ricambio generazionale è una prerogativa per sopperire agli addii di Messi, Otamendi e de Paul, il CT ha, però, deciso di non sovraccaricare i maggiori indiziati a raccogliere la freschissima eredità lasciata dalla Pulce, non assegnando l'iconica 10.
La scelta conservativa di ScaloniL'addio dello storico capitano è ancora una ferita aperta nel cuore di tutti gli argentini, nonostante sia arrivato con il giusto tempismo. E, mentre il popolo Albiceleste non fa altro che chiedersi, dalla fine della partita contro il Benin, chi indosserà la 10 che Messi ha reso eterna per oltre venti anni, Lionel Scaloni ha deciso di prolungare l'attesa, sfruttando il regolamento.
Infatti, i vice campioni del mondo affronteranno, per la tornata di novembre, l'Uruguay alla Bombonera e il Costa Rica all'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba. Non si tratta di impegni ufficiali, bensì di semplici amichevoli, in cui non è obbligatorio assegnare i numeri dall'1 all'11. Il Ct argentino valuterà, tra chi si distinguerà con il rendimento maggiore, a chi affidare la maglia più pesante del calcio soltanto nel 2027, quando inizieranno le qualificazioni alla Copa America 2028, come riportato da Tyc Sports.
Il successore sembra ormai designatoIn attesa di scoprire ufficialmente su quale schiena andrà la maglia numero 10 di Maradona e Messi, la sensazione è che a raccoglierne l'eredità sarà proprio Nico Paz. Il super talento del Como, fresco di gol e due assist contro il Lens, che lo hanno proiettato al primo posto della Champions League come giocatore con più marcature e assistenze (8) in questo inizio di competizione, ha tutti i requisiti per essere il prossimo fantasista della Nazionale tre volte campione del mondo.
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