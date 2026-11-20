L'Arsenal si prepara alla trasferta contro il Newcastle con una situazione in chiaroscuro sul fronte degli infortunati. Mentre Arteta ritrova una pedina fondamentale come William Saliba, rientrato dall'infortunio e a disposizione, dovrà invece fare a meno di altri due giocatori importanti come Saka e Zubimendi, i quali rimarranno fuori per ancora un pò di tempo.

Saliba ritorna ma Saka non recupera, Arteta: "Ne avrà per altre quattro settimane.."

La notizia positiva per i Gunners c'è e riguarda il rientro di, che ha completato il percorso di recupero ed è pronto a tornaredi Arteta per i prossimi impegni, dopo aver disputato due partite a porte chiude e un incontro con l'Under 21 dell'Arsenal, utile per ritrovare gradualmente la forma e il ritmo partita., in conferenza stampa, ha confermato ledel francese: "È pronto e sarà a disposizione. Ha già giocato due partite e ha fatto molto bene, è in buone condizioni". Un recupero certamente importante per l'Arsenal, che potrà nuovamente contare su uno dei suoiin vista di un calendario particolarmente, con il match diche sarà solo il primo di un trittico tutt'altro che semplice riguardo al mese restante di novembre, conin Champions League e infine, il prossimo 29 novembre.

Situazione decisamente più delicata quella legata a Bukayo Saka, il quale si è sottoposto ad un nuovo controllo medico per rendere più chiaro il quadro di recupero, ma che invece ha portato pessime notizie. Arteta ha infatti spiegato: "Sembra che si tratti di un infortunio da circa otto settimane di stop, e ne sono passate quattro...". L'esterno inglese rischia cosi di saltare una serie di appuntamenti importanti anche in programma a dicembre, come le sfide contro Tottenham, Real Madrid e Bournemouth, con il possibile rientro che potrebbe arrivare per la fine del prossimo mese, il 20 dicembre contro il Manchester United.

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Bukayo Saka dell'Arsenal riceve cure mediche dopo aver subito un infortunio durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 tra FC Bayern München e Arsenal FC al Football Arena Munich il 21 ottobre 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Arsenal, out anche Zubimendi: c'è lesione

Non solo Saka, Mikel Arteta dovrà rinunciare anche a, costretto adopo un problema accusato durante gli impegni con la Nazionale spagnola, inizialmente però giudicato non particolarmente preoccupante. Tuttavia, gli esami successivi hanno fatto crollare l'ottimismo in casa Gunners, riportando unaai muscoli posteriori della coscia.ha spiegato cosi lo stop: "È fuori, ha un lieve problema ai muscoli della coscia. Non eravamo preoccupati all'inizio, ma poi gli esami hanno parlato chiaro. Dovrà stare fuori per qualche settimana", ha spiegato il tecnico spagnolo. L'Arsenal dovrà quindiun periodo delicato facendo affidamento sullee limitare le conseguenze di due assenze pesanti.