Notizie agrodolci per Arteta e il suo Arsenal, che vedono recuperare Saliba ma perdere altre pedine importanti: Saka resta ai box e lo raggiunge anche Zubimendi
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L'Arsenal si prepara alla trasferta contro il Newcastle con una situazione in chiaroscuro sul fronte degli infortunati. Mentre Arteta ritrova una pedina fondamentale come William Saliba, rientrato dall'infortunio e a disposizione, dovrà invece fare a meno di altri due giocatori importanti come Saka e Zubimendi, i quali rimarranno fuori per ancora un pò di tempo.
Saliba ritorna ma Saka non recupera, Arteta: "Ne avrà per altre quattro settimane.."La notizia positiva per i Gunners c'è e riguarda il rientro di William Saliba, che ha completato il percorso di recupero ed è pronto a tornare a disposizione di Arteta per i prossimi impegni, dopo aver disputato due partite a porte chiude e un incontro con l'Under 21 dell'Arsenal, utile per ritrovare gradualmente la forma e il ritmo partita. Arteta, in conferenza stampa, ha confermato le buone condizioni del francese: "È pronto e sarà a disposizione. Ha già giocato due partite e ha fatto molto bene, è in buone condizioni". Un recupero certamente importante per l'Arsenal, che potrà nuovamente contare su uno dei suoi riferimenti difensivi in vista di un calendario particolarmente impegnativo, con il match di Newcastle che sarà solo il primo di un trittico tutt'altro che semplice riguardo al mese restante di novembre, con Borussia Dortmund in Champions League e infine Manchester City, il prossimo 29 novembre.
Situazione decisamente più delicata quella legata a Bukayo Saka, il quale si è sottoposto ad un nuovo controllo medico per rendere più chiaro il quadro di recupero, ma che invece ha portato pessime notizie. Arteta ha infatti spiegato: "Sembra che si tratti di un infortunio da circa otto settimane di stop, e ne sono passate quattro...". L'esterno inglese rischia cosi di saltare una serie di appuntamenti importanti anche in programma a dicembre, come le sfide contro Tottenham, Real Madrid e Bournemouth, con il possibile rientro che potrebbe arrivare per la fine del prossimo mese, il 20 dicembre contro il Manchester United.
Arsenal, out anche Zubimendi: c'è lesioneNon solo Saka, Mikel Arteta dovrà rinunciare anche a Martin Zubimendi, costretto a fermarsi dopo un problema accusato durante gli impegni con la Nazionale spagnola, inizialmente però giudicato non particolarmente preoccupante. Tuttavia, gli esami successivi hanno fatto crollare l'ottimismo in casa Gunners, riportando una lesione ai muscoli posteriori della coscia. Arteta ha spiegato cosi lo stop: "È fuori, ha un lieve problema ai muscoli della coscia. Non eravamo preoccupati all'inizio, ma poi gli esami hanno parlato chiaro. Dovrà stare fuori per qualche settimana", ha spiegato il tecnico spagnolo. L'Arsenal dovrà quindi gestire un periodo delicato facendo affidamento sulle alternative e limitare le conseguenze di due assenze pesanti.
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