La sfida tra Goons e Pensioners si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower
L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League
Tutto pronto all'Emirates Stadium per il Derby di Londra: domenica 6 settembre l'Arsenal campione in carica si prepara a ospitare il Chelsea nella terza giornata di Premier League 2026-27. Reduci da due vittorie consecutive, i ragazzi di Mikel Arteta puntano a confermare il loro percorso perfetto con un altro successo in casa, ma per il Chelsea la stracittadina è un'ottima occasione per prolungare l'entusiasmo di un avvio di stagione più che convincente, sotto la guida di Xabi Alonso.
Se in campo ci si aspetta uno scontro ad alta tensione, c'è una sfida parallela e altrettanto combattuta: quella che si gioca su Instagram. Abbiamo curiosato tra i profili dei Goons e dei Pensioner, e siamo pronti a svelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Arsenal e Chelsea.
Arsenal-Chelsea: Saka vs Nico Paz, un attacco viraleIl primo confronto è quello tra i profili ufficiali dei due club londinesi: da una parte i 32,4 milioni follower dell'Arsenal, non per niente si tratta della tifoseria che ha ispirato Febbre a 90; dall'altra ci sono i Blues, nella più classica delle opposizioni cromatiche: i suoi seguaci sono 44,4 milioni, un'onda che rende giustizia alla loro storia e ai numerosi risultati sportivi.
Ma passiamo ai protagonisti della partita: per i padroni di casa c'è Bukayo Saka, per gli ospiti il portiere albiceleste Emiliano Martinez. Ed è proprio lui a stravincere, a livello di numeri: i suoi follower sono 16,8 milioni. Un numero appropriato per un calciatore che ha sollevato la Coppa del Mondo ed è considerato uno dei più rappresentativi per il suo ruolo. "Un nuovo capitolo. Una nuova sfida. Una nuova casa", con queste parole ha deciso di aprire la sua nuova avventura al Chelsea, ad accompagnare un post che appare in perfetta continuità tra quelli che celebrano i successi con la maglia dell'Argentina o il suo passato all'Aston Villa. Tra chi lo segue, c'è la Nazionale albiceleste al completo: Lautaro Martinez, Gabriel Martinelli, Rodrigo De Paul e naturalmente Lionel Messi; tra i profili seguiti, circa 640, ci sono il cantante Michael Bublè, Alisha Lehmann e... Bukayo Saka.
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Un confronto stellare: Rice e Calafiori vs Joao Pedro e Palestra
Ma in questa partita c'è più di un osservato speciale. Per la squadra di casa, c'è Declan Rice, con 7,4 milioni di follower e un feed da professionista indiscusso, con i suoi successi personali bene in ordine tra i post fissati. Le uniche digressioni nella vita privata, di cui è gelosissimo, sono poche: uno scatto in vacanza qua e là, uno con gli amici, uno per mano al figlio Jude. Numeri un po' più contenuti per Joao Pedro, 2,9 milioni di follower per il brasiliano, che tuttavia può vantare la regina del pop per eccellenza tra i suoi follower: Madonna.
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Arsenal-Chelsea, chi vince la sfida dei social?
Ma chi si porta a casa la vittoria di questa seconda giornata sui social? I tre punti vanno al Chelsea. Il primo posto è solo del Dibu Martinez, con i suoi quasi 17 milioni di follower. Segue, con distacco, Saka a quota 8,3 milioni, accompagnato da un altro Gunner, Declan Rice, a 7,4. Menzione speciale per gli italiani, Calafiori e Palestra, che renderanno con la loro presenza la Premier League 2026-27 ancora più interessante e divertente da seguire.
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