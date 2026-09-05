Tutto pronto all'Emirates Stadium per il Derby di Londra: domenica 6 settembre l'Arsenal campione in carica si prepara a ospitare il Chelsea nella terza giornata di Premier League 2026-27. Reduci da due vittorie consecutive, i ragazzi di Mikel Arteta puntano a confermare il loro percorso perfetto con un altro successo in casa, ma per il Chelsea la stracittadina è un'ottima occasione per prolungare l'entusiasmo di un avvio di stagione più che convincente, sotto la guida di Xabi Alonso.

Se in campo ci si aspetta uno scontro ad alta tensione, c'è una sfida parallela e altrettanto combattuta: quella che si gioca su Instagram. Abbiamo curiosato tra i profili dei Goons e dei Pensioner, e siamo pronti a svelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Arsenal e Chelsea.

Arsenal-Chelsea: Saka vs Nico Paz, un attacco virale

Il primo confronto è quello tra i profili ufficiali dei due club londinesi: da una parte i, non per niente si tratta della tifoseria che ha ispirato Febbre a 90; dall'altra ci sono i, nella più classica delle opposizioni cromatiche: i suoi seguaci sono, un'onda che rende giustizia alla loro storia e ai numerosi risultati sportivi.

Bukayo Saka festeggia la rete del vantaggio con il compagno di squadra Declan Rice durante la partita di Premier League 2026/27 tra Aston Villa FC e Arsenal FC al Villa Park, il 31 agosto 2026 a Birmingham. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Ma passiamo ai protagonisti della partita: per i padroni di casa c'è Bukayo Saka, per gli ospiti il portiere albiceleste Emiliano Martinez. Ed è proprio lui a stravincere, a livello di numeri: i suoi follower sono 16,8 milioni. Un numero appropriato per un calciatore che ha sollevato la Coppa del Mondo ed è considerato uno dei più rappresentativi per il suo ruolo. "Un nuovo capitolo. Una nuova sfida. Una nuova casa", con queste parole ha deciso di aprire la sua nuova avventura al Chelsea, ad accompagnare un post che appare in perfetta continuità tra quelli che celebrano i successi con la maglia dell'Argentina o il suo passato all'Aston Villa. Tra chi lo segue, c'è la Nazionale albiceleste al completo: Lautaro Martinez, Gabriel Martinelli, Rodrigo De Paul e naturalmente Lionel Messi; tra i profili seguiti, circa 640, ci sono il cantante Michael Bublè, Alisha Lehmann e... Bukayo Saka.

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Un confronto stellare: Rice e Calafiori vs Joao Pedro e Palestra

Marco Palestra durante l'amichevole precampionato tra Chelsea e Real Sociedad allo Stamford Bridge, il 15 agosto 2026 a Londra,. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Ma, nell'altra metà campo, ancheha da dire la sua. I suoisono circa la metà di quelli del rivale, ma restano una cifra impressionante. Gunner fin nel midollo, il suo feed è quello di un campione innamorato del suo club, un ragazzo appassionato di streetstyle, sempre sorridente. Lo seguono l'attuale allenatore del Parma Carlos Cuesta, l'ex Liverpool Alexander Arnold e naturalmente il compagno Ebere Eze. Tra i suoi follower, circa 500, ci sono Neymar Jr, Henrikh Mkhitaryan e l'attore e dj Idris Elba.

Ma in questa partita c'è più di un osservato speciale. Per la squadra di casa, c'è Declan Rice, con 7,4 milioni di follower e un feed da professionista indiscusso, con i suoi successi personali bene in ordine tra i post fissati. Le uniche digressioni nella vita privata, di cui è gelosissimo, sono poche: uno scatto in vacanza qua e là, uno con gli amici, uno per mano al figlio Jude. Numeri un po' più contenuti per Joao Pedro, 2,9 milioni di follower per il brasiliano, che tuttavia può vantare la regina del pop per eccellenza tra i suoi follower: Madonna.

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Arsenal-Chelsea, chi vince la sfida dei social?

Il portiere del Chelsea Emiliano Martínez durante la partita di Premier League 2026/27 contro il Brighton a Stamford Bridge, il 29 agosto 2026. (Foto di Bryn Lennon/Getty Images)

Ma, in questa stagione, Arsenal-Chelsea è anche una sfida tra due italiani:e il nuovo arrivato in Premier,. A spuntarla è l'auraman dei Gunners, con i suoi 2,4 milioni di follower. Tra i suoi seguiti, poco meno di un migliaio, la lingua predominante è sicuramente l'italiano: Edoardo Bove, Alessandro Bastoni e persino il cantante indie Tananai. Lato Chelsea, invece, c'è"solo" 461 mila follower per l'ex Cagliari e Atalanta, e un futuro in blu ancora tutto da scrivere.

Ma chi si porta a casa la vittoria di questa seconda giornata sui social? I tre punti vanno al Chelsea. Il primo posto è solo del Dibu Martinez, con i suoi quasi 17 milioni di follower. Segue, con distacco, Saka a quota 8,3 milioni, accompagnato da un altro Gunner, Declan Rice, a 7,4. Menzione speciale per gli italiani, Calafiori e Palestra, che renderanno con la loro presenza la Premier League 2026-27 ancora più interessante e divertente da seguire.