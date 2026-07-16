Problemi alla schiena per Saliba: il difensore francese dell'Arsenal rischia l'operazione
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Fuori in semifinale subendo il predominio tattico e tecnico della Spagna, ennesimo infortunio alla schiena e rischio operazione: il Mondiale di William Saliba, difensore dell'Arsenal, non poteva concludersi peggio. I Gunners stanno monitorando le condizioni del francese che rischia di stare 4/5 mesi ai box.
Il guaio fisicoIl difensore classe 2001 ha abbandonato anzitempo il suo Mondiale. Uscito al 30esimo del primo tempo dopo un infortunio alla schiena, Saliba ha lasciato il campo dolorante durante la semifinale contro la Spagna. Infortunio che gli costerà, sicuramente, la finale terzo o quarto posto in programma sabato 18 luglio alle 23:00 a Miami contro l'Inghilterra.
Il guaio fisico, però, sembrerebbe essere più serio del previsto. Come riporta l'Equipe, Saliba avrebbe detto queste parole al compagno di reparto Upamecano subito dopo il colpo ricevuto: " Non ce la faccio più, ho un mal di schiena terribile”. Parole che non lasciano presagire niente di buono, aggravate dallo storico di infortuni del francese. Nella stagione 2022/23, a causa di un infortunio alla schiena, Saliba fu costretto a stare tre mesi lontano dalla squadra, chiudendo in anticipo la stagione.
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Arsenal in apprensioneTerminata tra la delusione generale la campagna Mondiale per la Francia, chi è davvero preoccupato per le condizioni fisiche di Saliba è, ovviamente, l'Arsenal. Il club del nord di Londra, come riporta l'Equipe, farà diversi esami prima di prendere la decisione finale sul giocatore. Se l'operazione venisse confermata, Saliba potrebbe stare fermo ai box per un periodo di tempo che oscilla dai 4 ai 5 mesi. Se così fosse, Arteta e la dirigenza dovranno andare alla ricerca di un difensore centrale, in grado di sposarsi con le caratteristiche dell'allenatore spagnolo. Non sarà, ad ogni modo, semplice prendere l'eredità, seppur per poco tempo, di uno dei pilastri delle ultime stagioni dei Gunners, volenterosi di rivincere la Premier League e andare in fondo a tutte le altre competizioni.
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