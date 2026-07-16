Fuori in semifinale subendo il predominio tattico e tecnico della Spagna, ennesimo infortunio alla schiena e rischio operazione: il Mondiale di William Saliba, difensore dell'Arsenal, non poteva concludersi peggio. I Gunners stanno monitorando le condizioni del francese che rischia di stare 4/5 mesi ai box.

Il guaio fisico

Il difensore classe 2001 ha abbandonato anzitempo il suo Mondiale. Uscito al 30esimo del primo tempo dopo un infortunio alla schiena, Saliba ha lasciato il campo dolorante durante la semifinale contro la. Infortunio che gli costerà, sicuramente, la finale terzo o quarto posto in programma sabato 18 luglio alle 23:00 acontro l'

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 21: Mykhaylo Mudryk del Chelsea affronta William Saliba dell'Arsenal durante la partita di Premier League tra Chelsea FC e Arsenal FC a Stamford Bridge il 21 ottobre 2023 a Londra, Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Il guaio fisico, però, sembrerebbe essere più serio del previsto. Come riporta l'Equipe, Saliba avrebbe detto queste parole al compagno di reparto Upamecano subito dopo il colpo ricevuto: " Non ce la faccio più, ho un mal di schiena terribile”. Parole che non lasciano presagire niente di buono, aggravate dallo storico di infortuni del francese. Nella stagione 2022/23, a causa di un infortunio alla schiena, Saliba fu costretto a stare tre mesi lontano dalla squadra, chiudendo in anticipo la stagione.

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Arsenal in apprensione