Mikel Merino trova delle somiglianze tra Max Dowman e Lamine Yamal
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Max Dowman continua a far parlare di sé. Il talento dell'Arsenal, appena 16enne, è stato protagonista assoluto del successo per 4-2 contro l'Ipswich Town in Coppa di Lega, firmando una strepitosa doppietta che ha confermato le grandi aspettative costruite attorno al suo nome. Una prestazione che non è passata inosservata nemmeno agli occhi di Mikel Merino, il quale ha individuato alcune somiglianze con il suo compagno in nazionale Lamine Yamal.
"Dowman e Yamal hanno alcune somiglianze"Intervistato dopo il successo in Carabao Cup contro l'Ipswich Town, Mikel Merino ha elogiato Max Dowman - diventato l'unico giocatore insieme a Wayne Rooney capace di segnare due o più gol in Inghilterra all'età di 16 anni - paragonandolo per certi versi a Lamine Yamal: "Dowman e Yamal hanno alcune somiglianze a livello di carattere: non temono di essere al centro dell'attenzione, danno il meglio di sé sotto pressione e sono sempre pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Non si tirano indietro, nemmeno di fronte ai più grandi nomi del calcio".
Continuando, il centrocampista spagnolo (impiegato spesso anche come attaccante) ha commentato il talento del classe 2009 dei Gunners dichiarando: "Ha un talento incredibile. Lo sapevamo già, ma ogni volta che scende in campo e gioca contro uomini adulti, fa la differenza. È un grande talento e dobbiamo aiutarlo a crescere".
"Yamal e Dowman sono talenti eccezionali e molto umili"Successivamente, Mikel Merino ha sottolineato come, nonostante il grande talento, Dowman abbia comunque la necessità di crescere e imparare: "Dobbiamo continuare a spronarlo. Deve continuare a imparare, sempre con gli occhi e le orecchie ben aperte. Ha ancora ampi margini di miglioramento in molti aspetti, e lo sa".
Infine, l'ex Real Sociedad ha concluso il paragone con Lamine Yamal dicendo: "La cosa fantastica di giocatori come Lamine e Max è che hanno un talento eccezionale, ma allo stesso tempo sono molto umili. Sono sempre disposti a imparare e ad ascoltare i veterani. E questa è una cosa non ha prezzo".
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