Max Dowman continua a far parlare di sé. Il talento dell'Arsenal, appena 16enne, è stato protagonista assoluto del successo per 4-2 contro l'Ipswich Town in Coppa di Lega, firmando una strepitosa doppietta che ha confermato le grandi aspettative costruite attorno al suo nome. Una prestazione che non è passata inosservata nemmeno agli occhi di Mikel Merino, il quale ha individuato alcune somiglianze con il suo compagno in nazionale Lamine Yamal.

"Dowman e Yamal hanno alcune somiglianze"

Intervistato dopo il successo in Carabao Cup contro l'Ipswich Town,ha elogiato Max Dowman - diventato l'unico giocatore insieme acapace di segnare due o più gol in Inghilterra all'età di 16 anni - paragonandolo per certi versi a Lamine Yamal: "Dowman ehanno alcune somiglianze a livello di carattere: non temono di essere al centro dell'attenzione, danno il meglio di sé sotto pressione e sono sempre pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Non si tirano indietro, nemmeno di fronte ai più grandi nomi del calcio".

Continuando, il centrocampista spagnolo (impiegato spesso anche come attaccante) ha commentato il talento del classe 2009 dei Gunners dichiarando: "Ha un talento incredibile. Lo sapevamo già, ma ogni volta che scende in campo e gioca contro uomini adulti, fa la differenza. È un grande talento e dobbiamo aiutarlo a crescere".

🗣️Mikel Merino when asked if he can see any traits of Lamine Yamal in #Arsenal teammate Max Dowman: "Yeah, I would say there are some similarities in terms of both Max and Lamine’s character. They don't care about the spotlight, they thrive when pressure is at the highest, they… pic.twitter.com/ysklojvXX1 — Arsenal News Channel (@Arsenalnewschan) September 16, 2026

"Yamal e Dowman sono talenti eccezionali e molto umili"

Successivamente,ha sottolineato come, nonostante il grande talento,abbia comunque la necessità di crescere e imparare: "Dobbiamo continuare a spronarlo. Deve continuare a imparare, sempre con gli occhi e le orecchie ben aperte. Ha ancora ampi margini di miglioramento in molti aspetti, e lo sa".

IPSWICH, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Max Dowman dell'Arsenal durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Ipswich Town e Arsenal a Portman Road, il 15 settembre 2026 a Ipswich, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Infine, l'ex Real Sociedad ha concluso il paragone con Lamine Yamal dicendo: "La cosa fantastica di giocatori come Lamine e Max è che hanno un talento eccezionale, ma allo stesso tempo sono molto umili. Sono sempre disposti a imparare e ad ascoltare i veterani. E questa è una cosa non ha prezzo".