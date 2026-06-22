Non è ancora passato un mese dalla finale di Champions League 2025-26 e infatti la ferita è ancora fresca per i calciatori e i tifosi dell'Arsenal. Un match che i Gunners hanno anche rischiato di vincere considerando il gol di vantaggio mantenuto fino al 65'. Dopo soli 6 minuti infatti, Kai Havertz aveva sbloccato la partita imbeccato in profondità; 1vs1 contro Safonov in cui il tedesco ha trovato lo spiraglio giusto. Tuttavia, 20 minuti dopo l'inizio del secondo tempo arriva l'intervento errato di Mosquera, terzino destro di emergenza considerando le condizioni fisiche precarie di Timber. Il nazionale spagnolo aveva giocato un'ottima partita fino a quel momento contro Kvara, ma è bastato un attimo di distrazione per concedere il rigore del pareggio, trasformato prontamente da Dembélé. La partita si è poi risolta ai rigori e il 4-3 finale non è ancora andato giù al portiere spagnolo David Raya.

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Raya e il titolo sfumato

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: David Raya dell'Arsenal durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

David Raya è uno dei migliori portieri del mondo. Il numero 1 spagnolo viene da 3 titoli di fila come miglior portiere di Premier League e quest'anno ha fatto il double con il miglior portiere della Champions League. Tuttavia, la sua prontezza non è stata efficace durante la lotteria dei rigori considerando che è rimasto spiazzato ad ogni tentativo, ad eccezione della parata su Nuno Mendes. Tuttavia, in occasione di un'intervista per il Guardian, Raya è tornato a parlare della finale europea: "Fa molto male perdere una partita che attendevi da 20 anni, soprattutto se ciò accade ai rigori. Sono uscito orgoglioso del club ma dentro di me ero a pezzi, insomma mancava davvero poco. La notte dopo la sfida non è stata per nulla facile. L'anno prossimo possiamo fare ancora meglio, quest'anno abbiamo già riportato il club dove merita di stare".

David Raya 🇪🇸 était DÉVASTÉ après la finale de la Ligue des Champions perdue contre le PSG :



« Quand tu arrives en finale pour la première fois depuis 20 ans et que tu perds aux tirs au but, ÇA TE BRISE DE L'INTÉRIEUR. 💔



La nuit a été très dure, le matin suivant également.… pic.twitter.com/0CTyvUdYFz — Actu Foot (@ActuFoot_) June 22, 2026

Poi, il portiere dell'Arsenal ha citato il rapporto con Fabian Ruiz, compagno in nazionale ma avversario durante la finale: "Sono andato immediatamente a congratularmi con lui in ritiro. Sono felice che almeno lui abbia alzato il trofeo per la seconda volta".

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