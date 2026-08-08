Il sogno dell'Arsenal si chiamava Vinicius Junior, ma il rinnovo del brasiliano con il Real Madrid ha costretto i londinesi a cambiare rapidamente strategia. I Gunners, infatti, si sono già messi alla ricerca di un'alternativa per rinforzare il reparto offensivo e, nelle ultime ore, il nome più caldo sembra essere quello di Ferran Torres del Barcellona.

Ferran Torres nostalgia della Premier. L'Arsenal ci prova?

VILLARREAL, SPAGNA - 27 MARZO: Una veduta della maglia di Ferran Torres (Spagna) durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Serbia allo stadio de la Cerámica, il 27 marzo 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Mikel Arteta è alla ricerca di un attaccante duttile, capace di giocare sia da esterno che da centravanti, e il profilo dello spagnolo risponde perfettamente a queste caratteristiche. Ferran Torres conosce già la Premier League grazie all'esperienza con il Manchester City di Pep Guardiola e potrebbe adattarsi immediatamente ai ritmi del campionato inglese. Reduce da una stagione molto positiva e da un Mondiale vinto con la Spagna, Ferran Torres ha visto crescere notevolmente la propria valutazione. Il suo futuro al Barcellona, però, resta in bilico: il giocatore ha lasciato intendere che molto dipenderà dalla fiducia che il club catalano dimostrerà nei suoi confronti, mentre la società blaugrana continua a considerarlo un elemento importante del progetto di Hansi Flick.

LA CORUÑA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Ferran Torres (Spagna) festeggia con i compagni di squadra il primo gol della sua nazionale durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor, il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

L'alternativa a Vinicius

Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, l'Arsenal avrebbe intensificato i contatti esplorativi dopo aver definitivamente accantonato la pista. Ferran rappresenterebbe un'opzione meno costosa rispetto al fuoriclasse, ma comunque di altissimo livello, capace di aumentare qualità, imprevedibilità e profondità all'attacco dei londinesi. Resta ora da capire quale sarà la posizione del. I catalani non sembrano intenzionati a privarsi facilmente dell'attaccante valenciano, ma un'offerta importante potrebbe aprire la porta a una trattativa nelle ultime settimane di mercato.