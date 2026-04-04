Aspettando Fenerbahce-Besiktas, il punto sulla SuperLig

Il derby tra le due formazioni e soltanto uno dei tanti match di alto livello che la SuperLig regala ai propri spettatori

Gianmarco Inguscio Collaboratore 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 19:02)

Fenerbahce e Besiktas daranno vita a uno dei tanti derby di Istanbul, in programma domenica 5 aprile alle ore 19:00. Un match valido per la ventottesima giornata di SuperLig, la stessa che è sul viale del tramonto, con appena sette giornate dal termine. La sfida chiama in causa la maggior parte della tifoseria turca, considerando che, dopo il Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas sono le squadre che scaldano maggiormente il cuore degli appassionati.

Tra i "Canarini Gialli" e le "Aquile Nere" si sono disputati innumerevoli match: addirittura oltre 300 tra partite ufficiali e amichevoli, con la squadra di Domenico Tedesco che è in vantaggio in termini di vittorie complessive. Quanto agli ultimi risultati, dal 2024 al 2026, invece, gli uomini di Sergen Yalçın hanno vinto tre volte, di cui due in campionato e una in Coppa di Turchia, mentre il Fenerbahce vanta un solo successo in SuperLig.

Fenerbahce-Besiktas è solo una delle tante sfide che animano il campionato turco Ma tra le sfide di alto livello figurano anche altre partite, come Fenerbahce e Galatasaray, senza dimenticare quest'ultima contro il Besiktas. Tuttavia, i derby non sono finiti: non può mancare il derby di Antalya tra Antalyaspor e Alanyaspor, seguito da quello del Mar Nero, dove Trabzonspor e Samsunspor danno vita a spettacolo e passione pura sugli spalti. A questi si aggiunge anche il derby di Ankara, che vede protagoniste squadre come Ankaragucu e Genclerbirligi. Sfide importanti, dunque, all'insegna di una forte passione che contraddistingue questo campionato.

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Fenerbahce-Besiktas: classifica e prossimi impegni delle due squadre — A guidare la classifica ci pensa il Galatasaray con 64 punti, subito davanti a Fenerbahce e Trabzonspor, entrambe a quota 60. Più distante il Besiktas, che paga un ritardo di otto lunghezze. In SuperLig, i pass per una qualificazione europea sono più ristretti rispetto ai big campionati europei. Infatti, se il primo club classificato è certo di un posto in Champions League, il secondo dovrà affrontare i playoff, mentre il terzo qualificato accede all'Europa League. Infine, per partecipare alla Conference League bisognerà conquistare il quarto posto.

Dopo il derby, Fenerbahce dovrà affrontare Kayserispor e Rizespor, prima del match di Coppa contro il Konyaspor. Il Besiktas, invece, attenderà tra le mura di casa l'Antalyaspor e poi giocherà sul campo del Samsunspor. Partite che anticipano la gara di Coppa contro l'Alanyaspor.