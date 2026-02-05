Debutto storico per Iker Monreal con l’Athletic contro il Valencia: prova solida e grande personalità. Per festeggiare, il capitano gli dona la fascia

Vincenzo Di Chio 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 10:02)

Un debutto da sogno per Monreal, impreziosito da un gesto carico di significato da parte di Iñaki Williams. Al termine della partita, il capitano dell'Athletic,lo ha cercato immediatamente per consegnargli la fascia da capitano, rendendo ancora più storico l’esordio del giovane difensore.

Dalla promessa del vivaio al debutto: l’occasione di Monreal — Formazione rivoluzionata da mister Valverde contro il Valencia, una scelta che ha portato alla scoperta del talentuoso Iker Monreal. Il difensore centrale ventenne ha fatto il suo esordio in prima squadra in una gara delicatissima e di grande valore.

Inizialmente schierato in coppia con Laporte, a partita in corso Monreal ha poi giocato al fianco di Yuri, subentrato proprio al suo compagno di nazionale. Laporte, infatti, privo di minuti dal 6 dicembre scorso, ha chiesto il cambio.

Arrivato all’Athletic nell’estate del 2024 dall’Ardoi, Monreal ha dovuto attendere diverse settimane prima di indossare la maglia da titolare, nonostante fosse stato convocato 11 volte in gare ufficiali. Il calciatore nato a Pamplona ha firmato un contratto progressivo con il club rojiblanco, legato al numero di presenze: questo debutto rappresenta quindi un passo fondamentale per il suo futuro in biancorosso.

Ottima la prova del giovane difensore, che non si è lasciato condizionare dall’emozione dell’esordio ufficiale, mostrando personalità e offrendo una prestazione solida, soprattutto nel gioco aereo.

Gol, leadership e un gesto da capitano: Iñaki Williams — A decidere la partita è stato Iñaki Williams. Il maggiore dei fratelli Williams si è tolto una grande soddisfazione in una stagione che finora non era ancora decollata, condizionata da alcuni infortuni muscolari che ne avevano limitato il rendimento. Il capitano, però, continua a sognare questa coppa. Entrato al 70’, il numero 9 ha realizzato il suo secondo gol stagionale, risultando ancora una volta decisivo.

Ma la vittoria non si è fermata al campo. Dopo il triplice fischio, Williams ha voluto compiere un gesto simbolico, andando a cercare Monreal per consegnargli la fascia da capitano. Un dettaglio tutt’altro che banale, considerando che la squadra basca personalizza la fascia in ogni giornata in base alla competizione, alla data e all’avversario.

Un gesto che racconta il forte legame di Iñaki Williams con la società e che rappresenta al meglio i valori e i canoni di quello che deve essere un capitano esemplare.