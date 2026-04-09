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Atletico Madrid, Alvarez sorprende tutti: la rivelazione dopo la magia su punizione

Atletico Madrid Alvarez
Migliore in campo, magia da fermo e umiltà: l'argentino ha portato ancora una volta l'Atletico in paradiso
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

"E' il migliore giocatore del mondo", aveva confessato Simeone qualche tempo fa. E ieri, quelle parole, si sono trasformate in realtà. Nel primo tempo di Barcellona-Atletico Madrid, una magia ha incantato il Camp Nou: la punizione di Julian Alvarez. Un gesto tecnico da palati fini che ha sbarrata la strada alla vittoria degli uomini del Cholo. Non è la prima volta che l'argentino tira fuori perle del genere. E non sarà nemmeno l'ultima. Ma, proprio il diretto interessato, ha voluto raccontare un piccolo retroscena dietro quel fantastico gol.

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Atletico Madrid, Alvarez: "Non ne avevo segnato nemmeno uno"

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L'Atletico Madrid - ancora una volta - si affida alle giocate del suo top player. Julian Alvarez ha dimostrato di essere la punta di diamante della squadra. Non solo per il gol, ma per la tenacia, la tecnica e la abnegazione con cui ha condotto i suoi compagni ad espugnare un campo come il Camp Nou. Ha fatto sportellate in tutta la partita. Ma prima di mettersi lo scudo e l'elmetto, ha deliziato lo stadio con una perla su punizione: un gol che ha mandato in visibilio Simeone e tutta la tifoseria spagnola arrivata da Madrid. E ora dovrà fare lo stesso anche al ritorno: la qualificazione è tutt'altro che in tasca.

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Alvarez però rimane modesto: dopo il gol ha rilevato un retroscena inaspettato.  "Ci siamo allenati ieri sulle punizioni e non avevo segnato nemmeno un gol. La cosa importante è stata oggi ; è arrivato in un momento chiave ed è stato di grande aiuto per la squadra", ha ammesso Julian in conferenza stampa. " Sono felice e spero che ce ne saranno molti altri. Dobbiamo continuare a impegnarci per ottenere di più " , ha aggiunto l'attaccante della nazionale argentina. Prima la perla contro il Madrid, ora col Barcellona: Alvarez continua a stupire e a deliziare il suo pubblico. L'Atletico si affida su di lui per un sogno chiamato Champions League.

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