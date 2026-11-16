Una situazione di gioco senza particolari pericoli che ha però portato a un errore destinato a diventare virale. È quanto accaduto in Argentina, dove Ezequiel Bacher, portiere del Comunicaciones, si è reso protagonista di uno degli autogol più incredibili degli ultimi tempi.

Durante la sfida contro l'Arsenal de Sarandí, valida per l'andata dei quarti di finale dei playoff promozione della Primera B, il trentenne estremo difensore ha commesso una clamorosa ingenuità proprio nel tentativo di far ripartire l'azione, trasformando un gesto apparentemente ordinario in un episodio tanto assurdo quanto difficile da dimenticare.

L'incredibile autogol di Bacher: il rinvio direttamente nella propria porta

L'episodio si è verificato nei primissimi minuti dell'incontro, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Dopo aver bloccato un pallone proveniente da un cross avversario, Bacher aveva tutto il tempo e lo spazio necessari per organizzare la ripartenza della propria squadra, nessun avversario infatti lo stava pressando e i compagni si stavano allontanando dall'area di rigore, pronti a ricevere il pallone.

Il portiere ha quindi tentato di far ripartire il gioco con un rinvio effettuato con la mano destra, ma qualcosa è andato storto e il pallone, invece di raggiungere il suo compagno, ha preso una direzione sbagliata finendo incredibilmente alle sue spalle oltre la linea di porta.

😳 INSÓLITO GOL EN CONTRA EN COMUNICACIONES-ARSENAL



▶ Al comienzo del partido entre Comunicaciones y Arsenal por la ida de los cuartos de final del reducido de la B Metropolitana, Ezequiel Bacher se hizo este gol en contra y abrió el tanteador para el Arse



❌ Es la segunda vez… pic.twitter.com/sNDUf7XGFE — Diario Olé (@DiarioOle) November 14, 2026

La scena ha lasciato tutti increduli, soprattutto i compagni di Bacher, che si sono ritrovati subito sotto nel punteggio a causa dell'incredibile autogol del proprio portiere. Anche i giocatori dell'Arsenal de Sarandí hanno impiegato qualche istante per rendersi conto di quanto fosse successo, mentre il portiere si è subito portato una mano sul volto, visibilmente disperato per l'errore commesso.



BERLINO, GERMANIA - 25 SETTEMBRE: Il portiere Marius Mueller del Kaiserslautern mostra la sua frustrazione dopo aver perso la seconda partita della Bundesliga tra 1. FC Union Berlin e 1. FC Kaiserslautern allo Stadion An der Alten Foersterei il 25 settembre 2017 a Berlino, Germania. (Foto di Matthias Kern/Bongarts/Getty Images)

La partita è poi proseguita con il Comunicaciones che è riuscito a trovare il pareggio, prima che l'Arsenal de Sarandí tornasse in vantaggio e allungasse il risultato. Nel finale i padroni di casa hanno accorciato le distanze, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta per 3-2, lasciando comunque aperto il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno, in programma sabato 21 novembre.