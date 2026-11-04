L'ex attaccante azzurro ha vissuto 4 stagioni con i Kaaskoppen vincendo l'Eredivisie nell'annata 2008-09: primo italiano a vincere un titolo in Olanda
Cina nel vivo: doppietta di Pellè, il Guangzhou R&F perde il bomber israeliano, Rafa Benitez ancora senza vittorie
Dopo l'importante successo contro il Napoli, la Juventus dovrà cercare di fare altrettanto in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo domani sera all'AFAS Stadion di Alkmaar contro i padroni di casa dell'AZ. I bianconeri, come ricordiamo, sono reduci dal deludente pareggio contro il Rennes, mentre i Kaaskoppen vengono dai due successi di fila contro l'Hapoel Beer Sheva e l'Ararat Armenia e, in caso di nuovo successo, supererebbero proprio la Juve in classifica. Le Zebre sono dunque chiamati a non fare altri passi falsi. Fischio di inizio alle ore 21.
Graziano Pellé, perdente ma vincente: quando l'azzurro conquistò l'EredivisieNonostante l'AZ abbia lottato molto raramente per traguardi ambiziosi sia in Olanda che in Europa non è mai stato un avversario abbordabile: Roma e Lazio ne sanno qualcosa. Tuttavia, quando gli italiani pensano al club di Alkmaar non possono fare a meno di pensare ad una vecchia conoscenza che in carriera ha vestito i colori rossi. Stiamo parlando di Graziano Pellé, l'attaccante azzurro che, oltre in Olanda, ha scritto pagine importanti anche in Inghilterra e in Cina. Con i Kaaskoppen il nativo di San Cesario di Lecce ha disputato 4 stagioni (2007-2011) totalizzando 95 presenze e 16 reti. Numeri non troppo entusiasmanti ma sufficienti per entrare nella storia del club olandese.
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Durante la partita contro i gialloneri, Pellé non viene chiamato in causa e rimane in panchina per tutti i 90'. Al fischio finale gli ospiti vincono 2-1 in rimonta ma grazie alle sconfitte delle dirette rivali l'AZ conquista il titolo di Olanda dopo un digiuno di 28 anni. Come spesso si dice, almeno nel caso di Pellé, "il massimo con il minimo sforzo". Il successo fu suggellato da una serie di record di squadra: maggior numero di partite terminate senza subire reti (17), migliore serie senza sconfitte (25 partite consecutive), record di imbattibilità del portiere (957 minuti senza subire gol, primato di Sergio Romero) e maggior numero di vittorie in trasferta (12).
Di quella esperienza all'AZ, chiusa nel 2011, Pellé ha anni dopo ricordato in un'intervista il momento più scioccate: il litigio con il tecnico Van Gaal al momento della sua firma con il club. Come infatti ha raccontato: "Stavo parlando dei numeri di maglia. A me piace molto il 9, perché ricorda l’attaccante puro. Ma né quello né il 18 o il 19 erano disponibili, così van Gaal mi propose il 90 o il 99. Numeri troppo alti per me… Dopo qualche minuto di discussione, dissi: ‘ok allora non firmo’. Lui si alzò arrabbiatissimo e urlò al mio agente: ‘ma come si permette questo ragazzo?’ È un grande allenatore”.
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