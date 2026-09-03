Leon Bailey ha lasciato l’Aston Villa quando il mercato inglese era già finito. L’esterno giamaicano è diventato infatti un nuovo giocatore dell’Olympiacos, completando il trasferimento a titolo definitivo appena 24 ore dopo la chiusura della finestra in Inghilterra.

Una situazione resa possibile dalle diverse scadenze dei mercati europei: mentre la Premier League aveva già chiuso le operazioni, in Grecia c’era ancora tempo per intervenire. L’Olympiacos ne ha approfittato e ha trovato l’accordo per il 29enne, che ha firmato un contratto fino al giugno 2029.

Bailey, un trasferimento arrivato dopo il gong

La cessione sembrava tutt’altro che scontata. Bailey era reduce da un’estate nella quale l’Aston Villa aveva cercato una soluzione definitiva per il suo futuro e, nelle settimane precedenti, era stato accostato anche all’Hull City. La trattativa con il club appena tornato in Premier League non è però arrivata alla conclusione: Bailey è così rimasto a Birmingham mentre il tempo per trovare una nuova squadra in Inghilterra stava per scadere. Poi è arrivata la possibilità Olympiacos.

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Il mercato inglese ha chiuso il 1° settembre, ma quello greco resterà aperto fino al 15 settembre. È proprio questa differenza ad aver permesso all’Aston Villa di completare una cessione che, dopo il mancato trasferimento all’Hull City, sembrava destinata a slittare almeno fino a gennaio.

Dalla Roma all’addio all’Aston Villa

La partenza arriva al termine di un periodo complicato per Bailey. Nella scorsa stagione l’attaccante aveva giocato in prestito alla Roma, ma l’esperienza nella Capitale si era conclusa prima del previsto con il ritorno in Inghilterra.

ROMA, ITALIA - 13 GENNAIO: Leon Bailey dell'AS Roma in azione durante la partita di Coppa Italia tra AS Roma e Torino FC allo Stadio Olimpico il 13 gennaio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Con l’Aston Villa aveva invece costruito una parte importante della propria carriera. Arrivato nel 2021 dal Bayer Leverkusen, ha collezionato 163 presenze con il club, segnando 23 gol e servendo 25 assist. Nella stagione più recente, però, il suo spazio si era ridotto. Dopo il ritorno dalla Roma, Bailey aveva trovato poco spazio nelle prime settimane della nuova annata e l’Aston Villa aveva confermato di essere alla ricerca di una soluzione per il giocatore.

L’Olympiacos chiude la corsa

A spuntarla è stato quindi l’Olympiacos, che ha trasformato una situazione rimasta in sospeso in un trasferimento definitivo e, secondo TalkSport, il club greco avrebbe versato circa 7,3 milioni di sterline per il giocatore, anche se il comunicato ufficiale dell’Aston Villa non specifica la cifra dell’operazione. Bailey arriva al Pireo con un contratto triennale e sarà chiamato a rilanciarsi dopo gli ultimi mesi complicati.

Il suo arrivo rappresenta anche un investimento importante per l’Olympiacos, che ha scelto un giocatore con una lunga esperienza nei principali campionati europei. Per Bailey, invece, è l’occasione per ripartire da un campionato diverso dopo cinque anni in Premier League.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Leon Bailey dell'Aston Villa bacia il trofeo di UEFA Europa League dopo la vittoria della squadra nella partita della finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Un’uscita arrivata quando sembrava troppo tardi

La particolarità dell’operazione resta però la tempistica. Bailey non ha trovato una nuova squadra durante il mercato inglese: ha aspettato che quella finestra si chiudesse e ha poi sfruttato un’altra porta ancora aperta.

È così che, mentre la Premier League aveva già detto stop ai trasferimenti, la carriera dell’esterno giamaicano ha preso una nuova direzione. Da Birmingham ad Atene, con l’Olympiacos che ha avuto ancora tempo per intervenire. Bailey lascia così l’Aston Villa dopo cinque anni e 163 presenze. La sua prossima tappa sarà il Pireo, dove resterà fino al 2029.