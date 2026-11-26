Parigi dalla panchina. Balerdi avrebbe voluto esserci in campo. Ha stretto i denti per recuperare in vista del Psg, ma il problema alla coscia gli ha limitato le possibilità. Alla fine è rimasto fuori per tutta la partita, senza poter dare il suo contributo. Domenica punta a tornare titolare. Intanto si gode il suo momento alla Roma. Perché l’impatto di Leonardo è stato importante. Si è dimostrato all’altezza della maglia giallorossa e ha fatto ricredere anche tanti detrattori. Le prestazioni sono di alto livello e il rendimento ha sorpreso più di qualcuno. Tra questi c’è Mehdi Benatia.

Benatia: "Impatto devastante di Balerdi in A, ma fa certi errori..."

L’ex direttore sportivo del, ai microfoni di Canal+, ha ammesso di non aspettarsi un impatto del genere: “Sono rimasto stupito dal suo impatto in Serie A”. Poi ha spiegato perché: “Per me è un difensore moderno, capace di difendere con personalità e di lasciarsi 60 metri alle spalle”. Un elogio importante. Che però non nasconde i margini di crescita: “Certo, commette errori e se non li facesse, forse sarebbe al Real Madrid”. Infine, il tratto cheapprezza di più: “Lo stimo, perché è uno che non si nasconde mai”. L'arrivo di Balerdi nella Capitale era stato accolto col sorriso dai tifosi del Marsiglia.

TORINO, ITALIA - 28 NOVEMBRE: Il giocatore della Juventus Medhi Benatia durante una sessione di allenamento al JTC il 28 novembre 2018 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

A detta di molti, erano stanchi delle prestazioni negative dell'argentino: il passaggio alla Roma è stata una liberazione per loro. Ma le parole di Benatia, unite al rendimento in campo, dimostrano il contrario: Leonardo si sta dimostrando un giocatore all'altezza della maglia giallorossa. E sicuramente di un campionato come la Serie A. Un solo errore, quello contro il Real, poi solo partite da applausi. Domenica è pronto a tornare: giocherà al posto di Ndicka contro il Monza.