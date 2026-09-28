Una banda di ladri si organizzava per rubare dentro le case dei calciatori di Premier League mentre erano fuori per qualche trasferta, ma ora sono stati presi. Valentino Nikolov, 34 anni, e suo nipote Charlie Jovanovic, 24, sono stati condannati in Inghilterra dopo aver ammesso la propria responsabilità in una serie di furti organizzati, tra cui quello nella villa di Alexander Isak a Newcastle nell'aprile 2024.

I due erano arrivati dall'Italia nel Regno Unito e, secondo quanto emerso durante il processo, avevano studiato le proprie vittime attraverso i social network e i centri di allenamento. L'obiettivo era individuare i momenti in cui i calciatori si trovavano lontani dalle proprie abitazioni per entrare in azione.

Banda di ladri con obiettivo i calciatori: Isak, Cunha ed Etheridge derubati, Bailey è riuscito a salvarsi

I raid sono avvenuti nel periodo delle festività del 2023, prima dell'operazione che aveva portato al furto nella casa di Isak. La casa di Etheridge è stata svaligiata il 26 dicembre 2023, mentre il portiere era impegnato in trasferta con il Birmingham City. La moglie, di rientro a casa, si era fortunatamente accorta della presenza di un intruso grazie al baby monitor, che aveva ripreso una persona all'interno di una camera. I ladri sono riusciti a portare via abiti firmati, un Rolex e gioielli per un valore complessivo di circa 15.000 sterline.

Pochi giorni prima, secondo quanto emerso in aula, Etheridge aveva anche avuto la sensazione di essere seguito dopo essere uscito da un ristorante.

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Ancora più ingente il bottino trovato nella casa di Matheus Cunha, all'epoca dei fatti giocatore del Wolverhampton. La moglie del brasiliano è rientrata trovando uno dei cani libero in giardino e ha scoperto che erano stati rubati vestiti firmati, borse e gioielli per un valore stimato tra 350.000 e 500.000 sterline.

Il tentativo ai danni di Leon Bailey, invece, non andò a buon fine. Il calciatore dell'Aston Villa si trovava fuori a Capodanno del 2023, quando il sistema di sicurezza della sua abitazione ha segnalato la presenza di due uomini vestiti di scuro, con guanti e maschere. L'allarme ha permesso di avvertire la polizia e i malviventi sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla.

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Nella lista delle vittime c'è anche Alexander Isak che nell'aprile 2024 gli vennero rubati gioielli personalizzati per circa 68.000 sterline e 10.000 sterline in contanti. Per quel precedente i due erano già detenuti: Jovanovic stava scontando una pena di 6 anni e nove mesi, mentre Nikolov era stato condannato a 10 anni. Il nuovo procedimento ha portato a ulteriori condanne rispettivamente di 2 anni e quattro mesi e 1 anno e quattro mesi. Entrambi, dopo aver ammesso la cospirazione finalizzata al furto, rischiano ora anche la deportazione dal Regno Unito.