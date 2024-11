Barça, senti Pedri: “Iniesta era il mio idolo e cerco di essere come lui”

Dopo aver firmato una grande prestazione contro il Brest, il 22enne centrocampista spagnolo ha parlato in zona mista

Il centrocampista del Barcellona Pedri ha dichiarato ieri sera, dopo una grande prestazione nella vittoria per 3-0 sul Brest in Champions League, che la leggenda blaugrana Andres Iniesta è il suo "idolo" e che cerca di essere come lui.

Pedri dopo Barcellona-Brest — "Iniesta è stato un giocatore superlativo, il mio idolo, cerco di essere come lui, ma cerco di mantenere le distanze. Ha avuto una carriera spettacolare e spero che la mia sia un po' come la sua", ha detto il numero 8 del Barça nella zona mista dell'Estadi Olímpic Lluís Companys.

Pedri, inoltre, ha sottolineato il valore di "uscire con una vittoria contro un avversario che non aveva mai perso" in Champions League e ha anche evidenziato che "in questa fase i gol sono molto importanti per la qualificazione".

"Se avessimo segnato di più sarebbe stato meglio, ma è stata una vittoria importante", ha aggiunto.

Il 22enne spagnolo, poi, ha analizzato le chiavi della sua prestazione: "Mi sento più a mio agio in una posizione più profonda, gioco molto la palla. Soprattutto, cerco di portare la calma nel gioco, perché spesso abbiamo fretta. Cerco di aiutare la squadra a fermarsi, a tenere la palla. Quando ho la palla mi piace stare in campo e questo si vede".

Ancora il numero 8 blaugrana — Pedri ha ammesso pure che era molto importante mantenere un bilancio intatto: "La gente cominciava a dire che ci avevano messo in difficoltà in difesa, ma noi eravamo sicuri di no, che se avessimo fatto pressione sul giocatore che aveva la palla, sarebbe andata bene".

Alla domanda su Lamine Yamal, considerando la maggiore esperienza, ha dato un consiglio al suo connazionale: "Non avere fretta (di tornare, nda), la cosa peggiore è una ricaduta e io so di cosa parlo".

Sull'incontro che, secondo alcuni media, si è svolto nella giornata di martedì tra i suoi rappresentanti e il club per negoziare il suo rinnovo, Pedri ha assicurato che "era concentrato sulla partita" e che parlerà con i suoi rappresentanti, anche se ha ricordato che è "felice" nel club catalano.